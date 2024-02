Rastrillan casa por casa para eliminar larvas del mosquito transmisor de dengue

“Ayer se detectaron seis nuevos casos de dengue y ya hay más de 40 casos en la ciudad”, comunicó ala secretaria municipal de Salud y Ambiente, Claudia Enrique. En ese sentido, informó que, este jueves, se realizan bloqueos en zona de Bajada Grande y calle Gerchunoff, donde se reportaron nuevos pacientes con esta enfermedad.Y continuó: “Tras una reunión que se desarrolló ayer en el CIC de La Floresta, porque en ese barrio hay muchos casos de dengue, se resolvió hacer un operativo rastrillaje, para lo que convocamos a promotoras de la Corriente Clasista y Combativa”.Enrique remarcó que hoy se comenzó con un rastrillaje en zona del área programática del centro de salud Antártida Argentina, que está físicamente ubicado dentro del CIC de La Floresta. “Es un operativo preventivo, porque no se planifica la fumigación dado que ya se fumigó muchas veces en esa zona por la cantidad de casos”, explicó y agregó: “La visita casa es por casa para detectar si los vecinos tienen criaderos de larvas de mosquitos, como las piletas de lona”.“La fumigación es el fracaso de las otras medidas porque se mata al mosquito adulto, además de una cantidad de insectos que se comen los mosquitos. Y si el vecino tiene una pileta de lona con un poco de agua y repleta de larvas, la fumigación no matará la larva”, diferenció Enrique al recomendar que “el vecino debe limpiar la pileta y todos los cacharros que contengan agua”.Los síntomas son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías.Ante síntomas de dengue, la persona no debe automedicarse; no tomar aspirinas, ibuprofeno, ni aplicar medicamentos inyectables.El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.