Vecinos de Colonia Avellaneda reclamaron por la faltante de agua

Marcos, uno de los autoconvocados, confesó: “Venimos con problemas desde octubre y por más reclamos que hemos hecho, no hemos sido oídos. Tuvimos una reunión el lunes con el encargado y no nos dan la solución que necesitamos”.Además, indicó que “el agua de las dos bombas que hay, funciona solo una, la cual no da a basto para todos los vecinos. Por eso nos movilizamos esta noche para hacernos oír”.