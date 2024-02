Joven paranaense escaló el Aconcagua: "La expedición duró 20 días"

El músico y profesor Camilo Sattler, subió hasta la cima del cerro Aconcagua, a 6.961 metros de altura. Visitó el programay narró su experiencia.Además, agregó: “Salí de Paraná el 1 o 2 de enero para Mendoza para acostumbrarme a la altura, ya que el cuerpo tiene unos procesos fisiológicos y tiene que permanecer varios días para acondicionarse. Estuve en Puente del Inca unos diez días”.Asimismo, comentó que “fui con otro paranaense que no está en la ciudad, ya que se encuentra en Concordia y allá conocimos a otras dos personas, así que hicimos una acordada de cuatro y tuvimos la compañía de cazadores del Puente Inca que tenían planificado ascender en enero”.En cuanto a la experiencia: “Uno cuando va a la montaña siempre, a menos que esté en el Aconcagua y en alguna otra que por ser turística sucede lo mismo, está solo. Es una experiencia muy linda. La particularidad del Aconcagua es que uno se divierte mucho porque se encuentra con montañistas de diferentes lugares”.A su vez, señaló: “Uno desde el primer día, siente que no está adaptado a la altura y va con respiración rápida, latidos del corazón fuerte, por lo que uno está cansado. Lo que juega en la montaña es el peso, donde uno lleva alimentos fáciles de consumir, rápidos y ricos. Consumíamos galletitas, queso, fiambre, picadas, entre otros productos”.Acerca de la cumbre, dijo: “Uno no está más de diez minutos porque es el más duro, ya que se sale del campamento a las 2 horas con viento, frío y toda la ropa encima donde se llega a las 13.30 o 14 horas a la cima. Entonces venís con un cansancio extremo de 10 o 12 horas. Las sensaciones son de alegría y felicidad”.“La bajada es más dura que la subida porque uno se saltea todos los campamentos, ya que bajas al último para dormir y después bajas toda la montaña de un solo trecho, lo cual es terrible”, sentenció.