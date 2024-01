Cosquín: la entrerriana Heis participó del circuito Espectáculos Callejero

La joven entrerriana Candela Heis, de 14 años, cumplió su sueño tras participar de los “Espectáculos Callejeros”, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. En ese sentido, la artista dialogó conCon respecto a la ovación, dijo: “En el escenario no sabía qué hacer. Estuvimos por la Peña del Violinero, que se hace en un comedor de Cosquín, y teníamos para hacer tres canciones, donde la gente nos pedía que siguiéramos tocando. No lo esperábamos y fue una sorpresa”.En cuanto a la iniciativa, sostuvo: “No pudimos anotarnos porque era para mayores de 16 años, pero nos respondieron que les mandemos el material para más adelante y lo hicimos, donde un día nos llaman para confirmar que había sido convocada para los Espectáculos Callejeros”.En ese marco, comentó que “cuando le dijimos que no pudimos entrar por la edad, nos respondieron que quedaba invitada por la organización de Cosquín para participar, pero sin competir”.“A mis familiares le gusta la música, donde hace bastante vengo participando en escenarios chicos. Aunque el año pasado, con mi papá y un amigo de la familia, me largué sola a cantar como solista. Después, hace cuatro meses se terminó de armar el grupo completo para la Fiesta del Asado con Cuero, en el cual participamos y quedamos seleccionados para el escenario mayor”, añadió.Finalmente, señaló: “Es la música que me acompaña desde siempre. Toda mi familia hace folclore y es la que traigo desde la panza. Mis referentes son Abel Pintos, Tamara Castro, entre otros”.