Los medicamentos son “un bien social para curar enfermos”, dijo farmacéutico

y eso derivó en una visita dea una farmacia para conocer la situación en Paraná.Un hombre expresó a Elonce la importancia que tuvo un gobierno anterior: “El presidente Arturo Illia cayó de su gobierno con olor a salicilato. Los laboratorios eran tan importantes con el peso de sus industrias que cuando él quiso hacer la ley Oñativia, que permitía tener un medicamento de cada fórmula”.En la misma línea, ahondó: “Hoy en día,”.. Los precios de los medicamentos tienen que ser esos precios porque las obras sociales pagan sobre esos precios. Los que tenemos son los que nos da la computadora día por día”, agregó.Acerca de lo que tiene que hacer a diario, expresó: “Tenemos que dispensar porque el medicamento no se vence si no se despensa.Asimismo, relató cómo cambió en el tiempo la búsqueda de precios: “Ahora tenemos las computadoras para enterarnos los aumentos que hubo hoy y las bajas que hubo. Tal vez el dato de la COFA del 4,3% de menor venta de medicamentos no es un buen dato para la sociedad lógicamente”.