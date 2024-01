Faltante de agua: “Se debe a un excesivo consumo por las altas temperaturas”

Con las jornadas de calor que vienen sucediendo en Paraná, el consumo de agua se incrementó notablemente, y en diferentes zonas de la ciudad escaseó el suministro o se produjeron cortes de servicio.Sobre este tema, el director de producción y distribución de Obras Sanitarias municipal, Eduardo Kunzi, informó aqueAdemás, agregó: “El abastecimiento a los centros distribuidores llega por intermedio de cañerías, donde durante el día se consume tanta agua que los niveles a esta altura del día que vivimos, han bajado extraordinariamente”.“Hace un par de días que venimos sufriendo las consecuencias y no nos permite durante la noche o madrugada, recuperarnos como para lograr un buen bombeo a los distintos sectores de la ciudad. Las partes altas siempre han sido las más perjudicadas”, reconoció.A su vez, se refirió a la reunión con el Secretario de Servicios Públicos: “Planteamos la situación de que estamos haciendo maniobras extraordinarias en horas de la mañana para tratar de equilibrar la cantidad de agua en cada centro distribuidor para amanecer con el volumen necesario para llegar a los lugares críticos”.“Muchas veces cortamos o cerramos las válvulas de salida de los centros distribuidores para amanecer lleno. Eso puede provocar falta de agua o baja presión en distintos sectores”, acotó.Finalmente, expresó: “Cada época estival tenemos marcado los barrios que tienen inconvenientes. A raíz de obras que se estaban realizando y quedaron inconclusas por los motivos de público conocimiento, conversamos con el Secretario donde tenemos listo los proyectos para recuperar dos conductos nuevos, los cuales falta concluirlos, así que llamamos a licitación para prevenirnos para la temporada que viene y no contar con este tipo de inconvenientes”.“Las válvulas inteligentes son una de las obras que fueron paralizadas, las cuales están colocadas, pero no en su totalidad”, concluyó.