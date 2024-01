“Con la garantía de Oscar-Oscar”: cuánto sale reparar un cinturón de seguridad

Oscar Díaz es reparador de cinturones de seguridad y su taller se ubica en calle Día del Árbol 27, en barrio El Sol II de Paraná. El repuestero automotor, de 85 años y con 20 años en el rubro, explicó aen qué consiste el “destrabe y arreglo, de cualquier modelo”.“Hay más de 25 modelos de cinturón de seguridad, que provienen de diferentes países, y son todos diferentes”, indicó y aseguró que cuenta con “repuestos de la mayoría” porque, de su taller, “ningún cinturón se va sin su arreglo”. “Y si no, ofrezco la opción de colocarles otro que funcione y con la garantía de Oscar-Oscar”, sentenció.En la oportunidad, Oscar indicó que “cuando uno nota que el cinturón no sale con facilidad, nunca debe tironearlo y hay que tener cuidado; hay que sacarlo despacio”. En ese sentido, remarcó que “a los tomadores de mates, se les traba el cinturón porque la yerba cae dentro de los calces y eso hace que el cinturón no funcione”.“Los huevitos o bebesit tienen un sistema de enganche un poco más difícil y casi no existen repuestos”, explicó. Pero Oscar aseguró que cuenta con repuestos “porque saca de otros”, y aconsejó “colocarles los calces de los cinturones que tienen los autos porque son mucho más fáciles para colocarlos porque no hay que agarrar los dos calces juntos”.“Hay algunos modelos que pueden ser arreglados con una parte de la cinta”, indicó y aclaró que “la cinta de cinturón de seguridad que se vende en el mercado nacional es gruesa y no pasa”. Según reveló a Elonce, “sale 7.000 pesos el metro y cada cinturón demanda 3.5 metros, y debe ser cambiada entera”.Para destrabar un cinturón eléctrico, Oscar mencionó que “sale 90.000 pesos en adelante; pero los semiautomáticos o con conexión eléctrica, entre 60.000 y 70.000 pesos”.“Si el cliente hace caso a las recomendaciones, no vuelve más, y después tengo la satisfacción de contar que mis clientes me dicen `los cinturones andan muy bien´”, remarcó el reparador de cinturones de seguridad.Finalmente, se mostró predispuesto a explicar a alumnos de las escuelas cómo se usan los cinturones de seguridad para evitar eventuales inconvenientes.