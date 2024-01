Escuelas privadas de Entre Ríos aumentarán 100% las cuotas en primer trimestre

La presidenta de la Asociación de Establecimientos Privados de Entre Ríos (Aepeer), Sonia Auch, indicó que, de cara al comienzo de las clases, están en contacto con autoridades del CGE para “equiparar" los valores de los aranceles al índice inflacionario.Por otra parte, informó que la decisión de anular la obligación de informar el incremento de cuotas a Nación no afectará, ya que no se estaba aplicando en la provincia, a diferencia de los colegios de Buenos Aires.A un mes del comienzo de clases, la Aepeer señaló que, a diferencia de otros años, se pidió al CGE una "actualización del 100%" para el primer trimestre de tal manera que el valor de las cuotas “no esté por debajo del índice inflacionario”.“Tuvimos dos reuniones y notamos predisposición y apertura al diálogo. Manifestamos gran preocupación por el valor de los aranceles, reconocimiento de cargos, falta de infraestructura, ya que las escuelas privadas no solo son establecimientos de elites”, informó Auch.Cabe destacar que las cuotas se van modificando de acuerdo a los espacios que cada escuela ofrece y la cantidad de alumnos con la que va a contar el colegio. “Cada institución sabe hasta dónde puede aumentar porque en nuestra provincia las autoridades del CGE son las que determinan el valor de los aranceles”, aclaró la presidenta de la Asociación.Este martes, Nación anunció que se derogó la regulación que obligaba a escuelas y universidades privadas a informar los aumentos de cuotas. Sin embargo, desde Aepeer indicaron aque la medida no “afecta” a las instituciones de la provincia.“En nuestra provincia no se estaba aplicando como sí en los establecimientos de Buenos Aires, quienes tenían el deber de informar el valor de los aranceles y las matriculas al 31 de octubre de cada año”, afirmó