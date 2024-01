El Municipio concretará la red de agua potable en barrio San Martín

En la tarde de este lunes, la intendenta Rosario Romero mantuvo una reunión con el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamila Bainella; la directora de Presupuesto Participativo, Juliana Villa; y el presidente de la Comisión Vecinal General San Martín, Roberto Gómez, con el fin de abordar la posibilidad de ejecución de la obra de red de agua potable para el mencionado barrio, que fue una de las ganadoras del Presupuesto Participativo 2022.



“En este caso, para el barrio San Martín tiene que ver con la conexión de la red de agua potable, que son cerca de 800 metros. Se trabajó en una línea de ejecución teniendo en cuenta los plazos y el financiamiento que lleva la misma”, explicó la intendenta Rosario Romero sobre lo tratado en el encuentro que tuvo lugar en el Palacio Municipal.



“La voluntad de la Intendenta es que esto se concrete rápidamente considerando el contexto complicado de la economía que estamos pasando. Y en ese sentido pensamos en una estrategia que tenga que ver con la apoyatura de cooperativas”, completó la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamila Bainella.



Por su parte, Roberto Gómez consideró que “es importante buscar el diálogo con el municipio para llevarle respuesta a los vecinos del barrio. Y de esta audiencia nos vamos satisfechos, porque encontramos una respuesta positiva a nuestra petición”. Con respecto a ello, el vecinalista explicó: “Nuestro proyecto es de la red de agua porque muchos vecinos no eran beneficiados con el agua, si bien tenían utilizando unos 200 metros con una manguera de media y no alcanzaba a salir con presión. Hace 16 años que trabajo en la vecinal y con el municipio no hemos tenido nunca inconvenientes”.