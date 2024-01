Pasión por volar: futuros pilotos rindieron su examen en el Aero Club Paraná

La palabra de las nuevas pilotos



El Aeroclub Ciudad de Paraná se consolida como un referente en la formación de Pilotos Privados, marcando la importancia del compromiso y la excelencia en la educación aeronáutica.Entre este martes y miércoles, ocho personas rindieron el examen para piloto privado de avión y están más cerca de cumplir su sueño.En diálogo con, el instructor Brian León, contó que para la licencia básica “el examen consiste en una parte teórica, se les toma un multiple choice de 100 preguntas y después pasan a la práctica; primero vuelan solos, realizan tres aterrizajes cada uno y posteriormente el inspector de vuelo, que viene desde ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), los evalúa”.“Entre ayer y hoy vinieron 8 personas, tres de ellas mujeres, todos han rendido bien y no solo son de Paraná sino de la región, como Crespo, Villaguay, Esperanza. Estamos orgullosos del club, de las máquinas que tenemos y del esfuerzo que hace la comisión directiva y los socios que aportan su granito de arena para que sigamos brindado el servicio”, remarcó León.En este sentido, mencionó que la licencia de piloto privado de avión “no habilita a lucrar sino a poder volar el avión”, después quienes obtengan la licencia puedan seguir la carrera comercial de piloto privado.Delfina Canga es una joven de 20 años de Crespo, y este jueves rindió su examen de manera satisfactoria. “Siempre me gustaron los aviones, y me gustaría algún día poder llegar a la línea aérea, si Dios quiere”, afirmó aSobre la experiencia, detalló que “hay que juntar las horas, estudiar y cuando estás preparado te presentan; después hay que salir como un vuelo normal, con la diferencia que te están evaluando”.Mientras que Ayelén Giorgio, expresó que desde chica sintió “pasión por la aviación, por los aviones y ahora cumplí ese sueño. Es mucho esfuerzo y dedicación y siento mucha felicidad y orgullo de haberlo logrado. Hay que tener constancia, responsabilidad, tener cierta continuidad en el vuelo, en la lectura, la teoría y tener muchas ganas de volar”.Finalmente y consultada sobre cómo nació ese interés en volar, mencionó que fue “por mi madre y la historia de mi abuelo que estaba en la Fuerza Aérea, vengo viendo aviones desde chica. Ahora mi idea es seguir volando, si te gusta no hay imposibles”, aseveró.