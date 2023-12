A 13 días de la Nochebuena, Elonce recorrió la peatonal San Martín de Paraná para conocer como era el movimiento. “Salí a hacer un cambio y de paso aproveché a comprar para Navidad. Está todo muy caro, se disparó todo y se pierde la noción si lo que uno paga está bien o no: hay mucha gente que mira y no compra. Noto estupor en la sociedad”, expresó una mujer.En este sentido, mencionó que compró sabanas para estrenar en Navidad. “Es una enseñanza que me dejó mi mamá y como este año viene mi hermana con su esposo a pasar Navidad conmigo quiero seguir con la tradición”.“El mercado está especulando y los comerciantes tienen que esperar las medidas”, dijeron desde un local de la peatonal al señalar que “no tuvimos grandes aumentos, pero no sabemos cómo se desarrollará la semana”.Desde un local de indumentaria, mencionaron que la semana comenzó algo movida. “Por suerte estamos vendiendo y esperamos seguir así toda la semana. Debemos esperar como se desenvuelve todo. Este país puede cambiar todo de un momento a otro”