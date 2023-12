Caño roto y “bajo nivel de reservas” genera faltante de agua en zonas de Paraná

“Desfasaje en reservas de agua”

. Debido a esta situación, personal municipal se vio obligado a interrumpir el bombeo del Centro Distribuidor Espejo, afectando la zona sur de la ciudad, hasta localizar una de las válvulas de esa cañería.“Se trata de una válvula que no tiene un año de ejecución y actualmente se encuentra en garantía: las válvulas están tapadas debido al tránsito vehicular de la zona”, expresó el coordinador de Obra Sanitarias, Daniel Movio, aal resaltar que una vez localizada la válvula, “se procedió a cerrarla y reiniciar el bombeo”. Además, dio cuenta queAl ser consultado por la zona del kilómetro 5 ½, mencionó que “se autoabastecen con una bomba ubicada en avenida de las Américas y Larralde, que a su vez el agua proviene del Centro Distribuidor Espejo, es por ello que cuando se interrumpe el servicio de reparación también se ve afectada esta zona”.El coordinador de Obras Sanitarias mencionó que en los últimos días se generó un aumento en el consumo de agua en toda la ciudad.En este contexto, “se generó un inconveniente en la Planta potabilizadora Echeverria el pasado martes y se procedió a destrabar una compuerta del sistema de lavado que se había atascado", explicó Movio y amplió que en esto generó que se vea restringida la normal producción de agua.Y aclaró: “sobre todo en el contexto del fin de semana largo. La gente aprovecha a lavar la pileta, cortar el pasto, regar y todo eso genera un incremento en el consumo y no se puede mantener el nivel de reservas”.”, explicó y agregó: “Estamos captando unos 10.500 metros cúbicos de agua por hora todo el día y las producciones normal, pero con días de altos consumo se bajan las reservas y hace difícil mantenerlas”.Ante la consulta sobre que vecinos de la zona de calle Santa Cruz no tienen agua desde el viernes 8, explicó que “se debería tratar de un tema puntual y debemos chequear lo que está ocurriendo.Movio reiteró que “es importante que los vecinos cuiden el agua. Desde Obras Sanitarias somos conscientes que hay pérdidas y estamos tratando de repararlas”. A su vez, agregó que en la dependencia municipal tienen vehículos rotos y “se está agilizado la correcta reparación”.