Se realizó la feria Navideña de ECLAT en el Centro Provincial de Convenciones

Este sábado hubo lugar para disfrutar de la feria navideña de ECLAT. La entrada era libre y gratuita en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicados a escasos metros de Paraná.estuvo presente y dialogó con algunas feriantes.Karina forma parte de un grupo de mujeres artesanas emprendedoras que se dedica a algo distinto. En su caso se trata de bijouterie textil. Además, contó que más ofrece el espacio: “Mis colegas tienen la parte de mantelería, caminos de mesa, macramé, arreglos florales, porcelana intervenida, barista y sommelier de té”.Otra de las emprendedoras expresó de qué se trata su emprendimiento: “Nosotras nos unimos con el grupo de taller mimetista, que lo apadrina Suma de Voluntades. Nosotros, en A medida de Mitre, tenemos una noción de compartir y de conciencia social. Nos juntamos una tarde a tomar mates y salió este proyecto para que nosotros pudiéramos comercializar las bolsas y todo lo que se vende es para que ellos puedan seguir produciendo. Estamos muy contentas”.Gabriela y Johana, pertenecientes al emprendimiento Pizca, remarcaron cuál es su trabajo: “Lo que hacemos es comprar ropa vintage y de segunda mano para agregarle a todo un plus: bordado, pintura y costura”. Además, sostuvieron: “Esta buenísima la propuesta de gastronomía y de todo un poco. Viene muy bien para la ciudad”.En esta edición los emprendedores y comercios que ofrecerán y mostrarán sus productos son: Puro – ambos de diseño; Celestina Productos Artesanales; Pisca; Benoit; A Media de Mitre; Aromo – velas y aromas; Vormir Indumentaria Premium; Laserland; Asociadas en el Orden; Gotitas de luz; Masha ropa infantil; Canario Mates; Dharma; Garden Coffee; Carlota – Tienda de regalos; Clorinda Joyas; Potterina cerámica; Rock my Dogs; Doritana costura creativa; La Dubi; Shiva Velas; Malaza; Ellen Accesorios; Baby boo – indumentaria infantil; ALL CANDY tienda de golosinas; Rebeca SHOWROOM; Magia Verde; LC Accesorios y Deco; Candioti Sport; Serendipia Leggins; De piedras handmade bijou; Mishart Mates; SR Carteras; Kecristal; Talleres de Luz; GEM.