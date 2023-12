“Si caía mi hija, la perdía”: víctima de accidente contó cómo cayó a un socavón

Policiales Una pareja cayó en un socavón y uno de ellos fue arrastrado por el arroyo

La mujer quedó colgada de las cañerías y el hombre fue arrastrado por la corriente de agua hasta que salió al arroyo Las Viejas. El matrimonio era acompañado por su pequeña hija de ocho años, la que, afortunadamente, quedó parada sobre una baldosa que no cedió y se salvó “de milagro”.logró el testimonio del protagonista del accidente,, quien es oriundo de Mendoza y está radicado en Paraná desde febrero.“Fue dificilísimo”, rememoró y repasó: “El piso se vino abajo, fue como en una película de terror, y“Por la gracia de Dios,pero ella está muy mal porque no quiere salir de casa y ni dormir en su cama. Dice que el suelo se le cae y anoche durmió con nosotros”, reveló el entrevistado.“Mi esposa quedó colgada y cuando cayó, lo hizo sobre unos caños de servicios que pasan bajo la vereda”, explicó. Y continuó: “Cuando caímos, mi nena empezó a los gritos a pedir ayuda y gracias a Dios, una familia la escuchó y salió a socorrernos.Scabino aseguró que él salió nadando hasta la mitad de avenida Almafuerte y cuando pudo hacer pie, siguió corriendo.rememoró. Es que según explicó, su esposa tampoco quería salir porque no lo veía y tampoco lo escuchaba por el ruido del agua.La desesperación de ambos padres recrudeció en esos instantes porque, en la caída, no lograban divisar a su hija., remarcó Scabino.Scabino mencionó que, en el accidente, perdió la billetera y el teléfono celular; en la oportunidad, destacó el accionar policial y agradeció la asistencia de los vecinos durante el lamentable episodio.El joven contó que se encuentran en Paraná porque su pareja es docente y la familia de ella está radicada en Misiones; para estar más cerca, se mudaron desde Mendoza a la capital entrerriana.