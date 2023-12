Se pondrá en marcha una nueva edición de Once Por Todos: “Es una satisfacción”

Se realizará este viernes 8 de diciembre la jornada solidaria de Once Por Todos, que une a diferentes actores de la sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan, porque ayudar nos hace mejores seres humanos. En ese sentido, Claudia Luero, coordinadora del evento, brindó detalles de la organización al programa “Buenas Noches”.Además, agregó: “Cuando nos invitan en la Escuela Hogar, fijamos reglas, pautas, que nos salió tan bien el año pasado. Los que no quieren estar ya nos van diciendo, el cual también es un acto de responsabilidad”.“Un día para la solidaridad es un símbolo de lo que muchas personas, hacen anónimamente desde hace mucho tiempo y lo recordamos con la gota de leche, las señoras en el voluntariado, las cooperadoras. Emociona que esta remera es un símbolo de pertenencia”, expresó.“Durante toda la mañana habrá puntos donde vamos a estar a través de nuestros móviles difundiendo. A partir de las 8 horas, la fiesta es en el predio del puerto”, añadió.A su vez, se refirió a Oro Verde: “Se puso el polideportivo a disposición. Por ese lugar pasa un camión del municipio hasta llegar a la sala”.“Este año no hay caravana, debido al clima que cambió un montón. Hubo años donde entre las 16 y las 17 horas, no se podía estar o respirar, así que decidimos cuidar a nuestro equipo”, destacó.