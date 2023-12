Once por Todos: se suman más firmas y las donaciones siguen llegando a Sala Mayo

Paraná Club Talleres continúa juntando donaciones para Once por Todos

Paraná Paraná Rowing Club renueva su compromiso con Once Por Todos

Paraná El Club Universitario se une a la solidaridad de Once Por Todos

Qué se puede donar

A quiénes llegará la ayuda

Cómo donar

Más firmas le dicen Sí a la solidaridad y se suman a Once por Todos. Tal es el caso de la fábrica de snacks “Juli-Croc” que donó sus productos y la empresa de envíos rápidos “Correr” que traslada donaciones desde las escuelas a Sala Mayo.Celeste Fontana de “Juli-Croc” y dio cuenta de la logística para trasladar las donaciones desde Crespo a Paraná.“Una empresa no solo piensa en vender y generar ganancias, sino que también, la parte humana se ve reflejada semana tras semana en cada donación y evento al que Juli-Croc se suma a participar de una u otra manera”, completó Andrés Pérez.La fábrica de snacks de Crespo se suma la jornada solidaria de este 8 de diciembre “para que todos los que se acerquen a Sala Mayo, puedan llevarse algo de Juli-Croc”."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.