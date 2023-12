La Municipalidad de Paraná inauguró sala en honor a los intendentes

Se llevó adelante a inauguración de la sala en honor a los intendentes de la ciudad de Paraná dentro del Palacio Municipal. En ese sentido,estuvo presente en el lugar y charló con Adán Bahl, actual jefe municipal.Sobre el trabajo realizado, justificó los trabajos realizados en el Palacio Municipal: “El objetivo de esta sala está en cuidar lo que es nuestro patrimonio. Nosotros hicimos una gran inversión para poner en valor todo este edificio. Es un edificio muy importante de la cultura de nuestra ciudad. Todo se hizo con mano de obra municipal. Son los mismos municipales que han logrado poner este lugar a un nivel extraordinaria calidad, con una excelente terminación”. Al mismo tiempo, hizo mención a las fotografías de cada intendente que tuvo Paraná.Luego de la ceremonia, donde se descubrió una placa conmemorativa, Bahl destacó que la refuncionalización del renovado espacio estuvo a cargo de empleados municipales. “El Palacio se puso en condiciones, se trabajó prácticamente durante dos años. Se puede ver la calidad y hay que destacarlo, porque lo han hecho los trabajadores municipales a nivel de cualquier empresa privada”.“Recuperar el patrimonio de la ciudad es cuidar la historia de todos y también fortalecer el orgullo por lo nuestro. Por eso, la puesta en valor de los edificios públicos fue uno de los principales lineamientos de nuestra gestión”, consignó el presidente municipal.Bahl luego planteó que “el Palacio Municipal, además de ser un espacio de trabajo que había que acondicionar para sus empleados, es un emblema de la arquitectura de la ciudad. Desde el principio nuestro objetivo fue tener un Municipio abierto al vecino, no sólo en términos administrativos y de gobierno, sino físicamente, como edificio histórico, como patrimonio de todos”.“Hoy sumamos un nuevo salón, que recuerda y honra la memoria de todos los intendentes de Paraná”, concluyó.El ex intendente José Carlos Halle expresó su agradecimiento con el homenaje de la actual gestión. “No deja de ser un reconocimiento, un homenaje, un lindo gesto de Bahl hacia nosotros, hacia todos los intendentes. Hacía mucho que no venía al Palacio Municipal y está precioso, muy lindo”.“La memoria es clave en una gestión y en la historia de una ciudad. Para quienes pasamos por esta importantísima responsabilidad que es gobernar la capital provincial y que hemos puesto tanta pasión y esfuerzo en la gestión, éstas son como caricias”, valoró la ex intendenta Blanca Osuna.Por su parte, Lucía Varisco, familiar de los ex intendentes Humberto y Sergio Varisco, dijo que se trata de “un hermoso gesto. Es muy importante recordar a aquellos dirigentes y personas que dieron su vida por esta ciudad. Está desde el primer intendente que trabajó por esta ciudad hasta el último. Es un orgullo y un honor poder estar hoy aquí”.Adela Esparza, hija del ex intendente Juan Carlos Esparza, dijo sentir “un gran orgullo y un gran alegría”, y resaltó que en esta gestión el actual Intendente “nos dio el honor de ponerle el nombre de mi padre a una calle en el Parque Varisco. Estoy enormemente agradecida”.Por último, Nicolás Mathieu, nieto del ex intendente Mario Mathieu, renovó el agradecimiento con el intendente Bahl y la gestión por “haber inaugurado la Sala de los Intendentes que es un reconocimiento a todas aquellas personas que condujeron Paraná durante toda la historia. Es un lindo reconocimiento poder venir y ver la foto de mi abuelo en esta sala”.Participaron además de la actividad la ministra de Gobierno e intendenta electa, Rosario Romero; y la esposa del intendente Bahl, Claudia Silva.