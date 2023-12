Pintaron una estrella amarilla en memoria de víctima de siniestro vial

Santino Romero tenía 10 años y falleció a causa de las lesiones sufridas tras ser violentamente chocado en la calle División de los Andes, en Paraná. Este lunes, sus familiares y amigos acompañados por integrantes de Vidaer, pintaron una estrella amarilla en su memoria.En ese sentido,dialogó con María de los Ángeles Scetta, abuela de Santino Romero, quien manifestó:Asimismo, sostuvo: “No podemos creer que Santino no esté con nosotros, porque él era un chico inteligente y siempre esperaba a su papá o mamá para cruzar la calle. Las pericias y todo lo demás, no se llenaron con lo que pasó ya que, cuando la notificaron a mi hija, no dice ni a qué velocidad iba y tampoco sabemos si tenía alcoholemia”.Por último, señaló: “Cada vez que haya un accidente de tránsito, se tiene que trabajar con todos los testigos y demás, para llegar a la verdad del hecho”.