Vecinos de Paraná disfrutaron la inauguración de la plaza “Mario Menéndez”

La felicidad de los más pequeños

Se llevó adelante este sábado la puesta en valor de la plaza “Mario Menéndez” en la zona sur de la ciudad de Paraná. Adán Bahl, junto a varios políticos, referentes de los derechos humanos, vecinalistas y estuvieron presentes junto a varios vecinos de la zona.En primer lugar, el jefe municipal indicó el esfuerzo de su gestión a lo largo de los cuatro años que estuvo al frente: “Estamos al sur, en la vecinal Espejo en el barrio Los Lapachos. Hace unos meses hicimos obras de pavimentación con Esfuerzo Compartido y los vecinos nos planteaban que este hermoso lugar lleno de árboles que construyamos una plaza”.En la misma línea, comunicó la denominación que llevará de ahora en adelante: “”.“Representar la memoria en un espacio de alegría, donde pueden tener los chicos la posibilidad de disfrutar. No necesitan ir a ningún club. También los adultos mayores y los jóvenes. Esto coincide plenamente con el objetivo de nuestra gestión: trabajar para que las personas tengan muy cerca de su casa un lugar lindo para tomar mates y llevar a sus chicos”, aseguró el intendente.Por otro lado, Bahl afirmó que la semana próxima, última como intendente de Paraná, llevará adelante otras inauguraciones en plazas y recordó que esta obra fue posible gracias a los fondos municipales: “Son los fondos que pagamos todos los contribuyentes de Paraná”.“En esta vecinal se pudo hacer la cloaca para todo el Procrear y todas las manzanas que no lo tenían y hoy pueden volcar los líquidos a la planta de tratamiento que hemos construido. Se han hecho dos plazas más, también General Espejo, que no era transitable y es una calle que funciona muy bien con la conectividad de Avenida Ejército”, detalló sobre el trabajo en la zona el político.El hermano de Mario Menéndez estuvo presente en la inauguración y revalorizó el hecho que su hermano sea honrado con el nombre de la plaza: “Un agradecimiento a la Municipalidad, a los vecinos y a los amigos de él de poder llegar a tener este espacio que lo que sintetiza el ejercicio de la memoria colectiva, que se ha estado dando en estos 40 años de democracia para decir ‘Nunca más’ a una dictadura o un totalitarismo en la Argentina”. Asimismo, explicó que “es un homenaje a los jóvenes, a los estudiantes de la época comprometidos con distintos tipos de causa y cuestiones que fueron ampliamente trabajadas”.“Para nosotros este acto es traerlo nuevamente aquí a la presencia de Mario y despedirlo ya que no pudimos hacerlo”, puntualizó el familiar.Tal como aseguró el intendente, los más beneficiados por este tipo de obras son los niños y niñas. En ese sentido, Elonce dialogó con alguno de ellos que asistieron al primer día de su utilidad.Bautista, que vestía una camiseta de la Selección Argentina, contó qué empezó a usar: “Estamos jugando a los juegos y a embocar la pelota. Es muy lindo el parque y me encanta”.“Estaba jugando a los juegos, después estuvimos jugando a la pelota y vinimos acá a ver”, comentó otro niño.“Muy lindo lo que estamos haciendo acá, muy divertido”, expresó el niño.