Rugby: con equipos del país se vive el Seven de la República

El Seven es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales compartan experiencias y se viva muy lindo clima de camaradería. Entre sábado y domingo, Paraná alberga al país rugbístico en las canchas del CAE y de Paraná Rowing Club.En ese sentido,dialogó con el cocinero del torneo, quien manifestó:Acerca del menú, señaló: “Lo manda la Unión Argentina de Rugby (UAR) mediante una nutricionista”.“Aproximadamente, se cocinan 100 gramos de fideo por jugador, así que son 100 kilos por tanda más dos pechugas como plato principal”, añadió.En tanto, Adrián, organizador del torneo, indicó:Con respecto a la cantidad de deportistas que participan del torneo, dijo: “Son 930 que participan de todo el país”.Asimismo, se refirió al torneo: “Es una modalidad Seven, que se juegan siete contra siete en una cancha grande. Hoy también se está disputando el Seven en Dubái con Los Pumas”.Por último, comentó sobre las sedes en donde se disputará el torneo: “Se realizará sábado y domingo en el Plumazo, Yarará y Tortuguita, en el cual hay un fixture armado donde se disputarán hoy los cuartos de final y mañana las semifinales, así como la final”.