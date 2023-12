Patronato inauguró temporada de piletas en su sede: "Estamos muy ansiosos"

Alejandra, en primer lugar, comentó alas sensaciones que hay dentro de la dirigencia: “Estamos muy contentos por el inicio de la temporada. Estamos muy ansiosos”.Además, acotó cómo fueron los preparativos para esta semana: “Fue una semana muy larga, los chicos se pusieron la 10 y pudieron terminarla para iniciarla hoy”. Asimismo, hizo hincapié en la concurrencia a la sede de calle Presbítero Bartolomé Grella: “, aparte de la cancha”. El lugar contará con un guardavida desde las 9 de la mañana hasta la hora de cierre.Alina, por otro lado, informó el costo para disfrutar de la pileta para el verano que arrancará dentro de poco tiempo: “Tenemos dos precios para socios y no socios. Para socios 18 mil pesos cada uno y los no socios $40 mil”. Es un derecho para los tres meses venideros. Para los menores, varía el precio, siendo de $800 pesos el día para el socio y $1000 para el que no está afiliado.En la misma línea, comentó que la natación es otra de las actividades que impulsa el club paranaense. En esa línea, remarcó que será 11 mil pesos la cuota para el socio y $15.000 para el no socio. También contará con una colonia de vacaciones durante la mañana en sus instalaciones. Será a partir de los tres años.Marcelo estará al frente de la cantina de la institución y habló sobre la variedad que ofrecerá al público: “La idea es ofrecerle un servicio más al socio y vamos a tener pizzas, sándwiches de osobuco, hamburguesa con fritas. También la idea son los viernes y sábados hacer algún tipo de evento para que el socio y no socio se acerque”. Estará desde las 9 hasta las 21 horas.