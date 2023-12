Vecinos del camino costero de la Toma Vieja piden el arreglo de una calle

Héctor Villagra dijo aque “en la zona del camino costero el inconveniente es que tenemos tres opciones de salida, de las cuales dos no podemos usar. En el barrio se han hecho refacciones y no estamos en contra de eso, pero estamos como olvidados”.“Necesitamos que nos den una solución de la salida del badén de agua y también desmalezamiento”, dijo y aclaró que por estos días se ven afectados por la crecida del río “porque las calles son medias bajas y está entrando el agua”.En tanto que Luis Stelatto, mencionó que “ante la menor precipitación que hay, quedamos cautivos porque el badén está muy profundo y no hay desagüe”, y Francisco Bastida aportó: “Nosotros pertenecemos a la Comisión de la Toma Nueva, hemos pedido que nos den una mano con la entrada y no hemos tenido un acercamiento a que se revea lo que está pasando hoy en día”.Finalmente, Gabriela Marquesin dio cuenta que “en esta zona tenemos un señor que se realiza diálisis día por medio y yo tengo un bebé, tenemos miedo de que, si se larga a llover, ya no podemos salir. Y no podemos seguir viviendo en este estado de abandono, no es mucho lo que pedimos, sino que nos arreglen la salida del Camino Costero”.