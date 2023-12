Once por Todos: Petropack y su compromiso con el medio ambiente y la solidaridad

Petropack sigue siendo parte de la gran fiesta de la solidaridad y este año, con un destacado aporte al medio ambiente, las bolsas que confeccionó para juntar las donaciones de Once por Todos, pueden ser recicladas.“Es una alegría para nosotros acompañarlos y un orgullo apostar y ayudar a la ciudad de la que somos parte”, dijo Lautaro Bourdin, coordinador de Sustentabilidad de la empresa radicada en el Parque Industrial de Paraná.“Este es el año número 19 que estamos entregando las bolsas y es el tercer año que ponemos el sello de Ecoplast que es una ONG de la cual somos parte de la comisión directiva, que se encarga de comunicar y de hacer más fácil el reciclaje.Los ejes en los que trabaja Petropack no sólo están relacionados con el bienestar social sino también en el bienestar medioambiental”, expresó Bourdin y en este sentido, explicó que “por ello este año, a estas bolsas las hemos hecho 100 por ciento con un reciclado que sale de nuestra planta Nº 4, se llama ReInPlast, que es un reciclado post industrial que tenemos de nuestros reprocesos y si Dios quiere, con el Once por Todos, el año que viene las vamos a hacer de material que viene de los residuos domiciliarios”.Este año, las bolsas que se utilizarán para almacenar las donaciones tiene la leyenda “La fuerza de dar nos une” e incluye la frase “Reciclar hace bien”, acompañado de un. El mismo indica “de manera fácil que esta bolsa es 100 por ciento reciclable, entonces el recuperador urbano que vive de esto, no tiene que gastar energía juntando algo que no le sirve”.Finalmente, Bourdin manifestó que el flexible, material con el cual fabrican los diferentes envases, “tiene un montón de ventajas medioambientales que estamos sacando a la luz por medio de evaluaciones científicas que hacemos en conjunto con el INTI y con el CONICET y siempre estamos trabajando, de la mano de los datos científicos, hacia un mundo más saludable para todos”.

"Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén”-Escuela Primaria N°15 "Gregorio Las Heras"-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo"-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio” de Uader: Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOS: También se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.