Bahl y Romero recorrieron obra del Planetario que lleva 13% de avance

Avanza la obra de construcción del Planetario en el Parque Nuevo “Humberto Varisco” de Paraná. Será el primero de la provincia y esta obra había quedado inconclusa desde 2017, durante la gestión del gobierno nacional anterior. Se trata de una obra de investigación y divulgación científica, que prevé exposiciones, conferencias y diversas actividades, con participación del público. Es también un elemento de promoción turística y está promovida por la Asociación Entrerriana de Astronomía.Este viernes, el intendente de Paraná, Adán Bahl, la intendenta electa, Rosario Romero y el presidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA), Luis Trumper, recorrieron la obra que lleva un avance del 13 por ciento.“Es la última de las obras que la gestión anterior por diversas cuestiones no había podido terminar. Cuando comenzamos nosotros no teníamos ningún tipo de recursos, priorizamos todo lo que pudimos para servicios, pero nos parece una obra muy importante y Sergio (Varisco) tuvo la visión, pero el Municipio no tenía el dinero para hacerla”, expresó a Elonce el intendente, Adán Bahl.En este sentido, amplió: “Se trata de una obra que va muy bien y tendrá un impacto fundamental en la educación, ciencia, tecnología, turismo y cultura. Todos sabemos que el turismo mueve el motor de la economía de la ciudad e imagino que los próximos años vendrán a visitar este planetario que es el más importante de la región”.En este punto, Bahl expresó que está “preocupado porque esta obra es financiada por la Nación y dependerá del futuro respecto a los fondos para obras públicas. Es una inversión muy importante a través de un crédito internacional, en dólares, y no debería haber ningún tipo de inconvenientes”.“Es un nuevo atractor del turismo para la ciudad de Paraná, una obra de otra escala, que va muy bien”, mencionó el presidente municipal al agregar que “está ubicando en uno de los logares más lindos de la ciudad y queremos que esta obra continúe en beneficio de los paranaenses y entrerrianos”:Por su parte, el astrónomo, Luis Trumper, hizo referencia a que “luego de 30 años seguimos insistiendo para que la sociedad cuente con un planetario; porque la Asociación Entrerriana de Astronomía siempre consideró que sería un medio extraordinario para divulgar la ciencia, porque en un planetario uno puede viajar a las estrellas y también hasta el interior del cuerpo humano; ver las partículas del átomo, pasear con el fondo del océano y conocer un volcán”.Acto seguido, mencionó que “los planetarios tienen un impacto muy bueno en los chicos, porque aprenden de una manera muy impresionante ciencias que a veces son muy complejas. Este proyecto fue soñado para que tenga los mejores equipos del momento”.“Ahora tenemos que ver qué pasa con la Nación y los aportes para terminar la obra”, dijo Trumper al sostener que “siempre se trabajó con que la obra se concrete: al terreno nos lo dio en comodato la intendenta Blanca Osuna, luego Sergio Varisco comenzó la obra, posteriormente la continuó Bahl y ahora le toca a Rosario Romero. Es algo que trascendió diversos partidos políticos y queremos darle a la cuidad algo importante.En tanto, la actual ministra de Gobierno e intendenta electa de Paraná, Rosario Romero, expresó que “el Estado tiene un principio básico que es el de la estabilidad de sus actos”, en cuanto al cumplimiento de contratos y continuidad de obras. “Pero hay decisiones gubernamentales en el orden nacional que pueden alterar eso: por ejemplo, suprimir el Ministerio que está financiando esta obra. Es una decisión que pondrá un obstáculo”, dijo y sumó “no estamos hechos para las causas fáciles, no soy abogada de causas sencillas, por lo que veremos que si de algún modo podemos convencer a las autoridades nacionales de la importancia de este planetario”.“Es vital para la ciudad, eso debe continuarse ya lleva un 13 por ciento de ejecución y es muy importante desde lo educativo y cultural”, concluyó.