La Asociación Civil y Merendero "El Lucerito" es beneficiaria de Once por Todos

Paraná Sumá tu colaboración a Once por Todos y participá por un viaje a Brasil

Paraná El Club Social Deportivo Tabossi junta donaciones para Once por Todos

Qué se puede donar

A quiénes llegará la ayuda

Cómo donar

La Asociación Civil y Merendero "El Lucerito" será una de las entidades beneficiarias de Once por Todos. Las responsables de la entidad, Daiana González y Melisa Morales, contaron ade qué trata la labor socio-comunitaria que llevan a cabo y cuáles son las necesidades que, entre todos, podremos llegar a suplir a través de un granito de arena."El Lucerito" es una asociación integrada por mujeres que se ocupan de sostener uno de los merenderos del barrio, ubicado en la zona de calle Lebensohn y calle 832, en Paraná. Entre las actividades de asistencia que brinda el merendero, el cual funciona hace 15 años, los días lunes, miércoles y viernes, brindan almuerzo, mientras que los martes y jueves, garantizan la merienda. También se brindan talleres a las madres y hay un espacio de cuidado para los niños: el jardín “Brotecitos”.Debido a la cantidad de demanda, son tres los merenderos con las que colabora la asociación civil: El lucerito, Huellitas-Nuestros Niños y Las Piedras.En el predio deportivo cultural Arroyo Los Berros, de calles Pascual Uva y Lebensohn, se brindan talleres de apoyo escolar, futbol, yoga, percusión y taekwondo.“Por la situación económica, se nos dificulta el poder hacerles llegar a los chicos la copa de leche y la comida. Por lo cual, necesitamos alimentos no perecederos, como leche en polvo, cacao y galletitas, además de fideos, arroz, aceite y puré de tomate; también necesitan pañales y útiles escolares”, enumeró Melisa Morales."El Lucerito" funciona desde 2007 y esta será la tercera edición en la que son beneficiarios de Once por Todos. Daiana y Melisa se mostraron “agradecidas de las ediciones anteriores porque la gente colaboró para cubrir las necesidades”.Los interesados en colaborar con el merendero pueden contactarse vía redes sociales o al 343 5080035."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.