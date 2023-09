“Coner Tech” se desarrolló con éxito en el Centro Provincial de Convenciones

En un marco de creatividad, aprendizaje y competencia, se llevó a cabo “Coner Tech”, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), de la ciudad de Paraná. El evento fue organizado en conjunto por el Polo Tecnológico del Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones. En ese sentido,recogió testimonios.Además, sostuvo: “Lo probamos en el fútbol y en tenis, ahora estamos instalando en el Luna Park el primer concepto de butaca virtual, pero para que la gente tenga, una vez agotados los cupos atómicos, unos accesos virtuales con ubicaciones de privilegio”.“La sugerencia es tener los cascos de realidad virtual que de a poco se van impregnando en lo que es la tecnología y la industria. Aún están las primeras versiones, pero hay unos dispositivos más económicos, donde una persona con el celular puede incorporarlo para no perderse esos eventos”, agregó.Asimismo, contó: “Estamos en Paraná, Capital Federal y La Plata. El proyecto nace de manera global, pero la intención es acompañar a las industrias en el proceso de transformación digital para que puedan ir adaptando esta experiencia que son recomendables”.“Por el momento, no asesoramos ya que no estamos habilitados, pero enseñamos a obtener una fuente de ingresos extra a través del tredding en diversos mercados como divisas”, añadió.