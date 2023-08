No renovaron el permiso a vendedor de pescado y pide que lo “dejen trabajar”

Un vendedor de pescado que tiene su puesto en la vía pública de Paraná, teme por su fuente de trabajo, ya que, no le renuevan el permiso. Su puesto está ubicado en Avenida Zanni y Marconi y en diálogo con, explicó su situación y pide que lo “dejen trabajar”.Diego Rodríguez, uno de los dueños del puesto, plantea la necesidad de poder seguir trabajando con su negocio de venta pescado. "Tengo el puesto de venta de pescado desde hace mucho tiempo; desde chiquito yo pescaba con mi papá y hay muchas familias pescadoras detrás de este puesto que trabajamos todos juntos", explicó en diálogo conLa situación es compleja para este comerciante y sus colegas., detalló.Aunque el puesto cuenta con las habilitaciones correspondientes y cumplen con sus obligaciones fiscales, sin embargo, Rodriguez, enfrenta un problema con la renovación del permiso. ", expresó.El comerciante argumenta que el puesto es una fuente vital de empleo para varias familias. "Me dicen que por una ordenanza no pueden habilitar el puesto, pero yo, agregó."Nosotros no molestamos para nada y tenemos el apoyo de los vecinos. Necesito que me renueven el permiso, que no me corten mi fuente de trabajo, son 14 familias las que vivimos de esto", concluyó Rodríguez, enfatizando la importancia de mantener la actividad laboral para él y las familias que dependen del puesto de venta de pescado.