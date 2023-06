Planes de ahorro: tras caer la cautelar, las cuotas llegan al millón de pesos

La situación de los ahorristas de planes para acceder a un auto 0 km sigue siendo complicada. Tras el levantamiento de la medida cautelar que congelaba de forma provisoria el monto de las cuotas, las empresas comenzaron a cobrar esos diferimientos y los valores que deben pagar superan en algunos casos el millón de pesos.En diálogo con, Cristian Vázquez, referente de un grupo de ahorristas autoconvocados de Entre Ríos, dijo que el revés judicial con el fallo del Superior Tribunal de Justicia que tiró abajo la medida cautelar, “generó un arma de doble filo porque al final del plan la gente se está encontrando con cuotas de un millón de pesos y más, que las empresas han salido a cobrar de forma arbitraria”.Por este motivo, este jueves el colectivo de ahorristas se reunió en la firma Valmotors de Paraná, que es el concesionario oficial de Fiat, para tratar de establecer “reglas justas y claras” para el pago de las cuotas.“Tenemos entendido que el Superior Tribunal de Justicia no fue resolutivo a la hora de definir si la medida cautelar había generado o no la deuda y en ese caso, establecer cuál era la forma de pago de ese diferimiento”, indicó Vázquez.Sin embargo, “las empresas de una forma totalmente abusiva salieron a cobrar en una sola cuota y algunas incluso salieron a cobrar montos con cupones que no tienen ningún tipo de detalles, como en el caso de Fiat”.Como si eso fuera poco, esa deuda es “actualizable”, es decir “que está sujeta a lo que es el valor del automóvil 0 km al momento que te la cobran. Esto se traduce en que la persona paga el cupón, y el mes que viene encuentra que la deuda es mucho más grande y no sabe qué pago ni en concepto de qué. Además, las cuotas superan ampliamente un sueldo, lo cual lo convierte en confiscatoria”.Vale recordar que la medida cautelar rigió desde enero de 2020 hasta abril de 2021, lo que hace un total de 16 meses donde las cuotas fueron diferidas.“Fuimos a plantear reglas de juego claras y justas y pedimos que cobren esas 16 cuotas al final del plan”, manifestó Vázquez.Finalmente expresó: “No sabemos qué juego están jugando las empresas, porque evidentemente no están queriendo que el consumidor pague la deuda. Pusieron la vara tan alta que parece que están jugando a que pase lo que está ocurriendo en Santa Fe con el secuestro de vehículos. Sabemos que las empresas después compran esos autos en los remates, la persona queda con la deuda y te queda un excedente que sigue creciendo. También entran en juego los garantes, parece que están apuntando a confiscar todas las pertenencias de las personas”, lamentó el representante de los ahorristas.