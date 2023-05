Video: Planes de ahorro: le subastaron el auto ante la cantidad de cuotas adeudadas

Iris Milessi es de Santa Fe y este jueves le remataron su camioneta Fiat Toro Freedrom ante la acumulación de deuda con el plan de ahorro al cual había suscripto desde hace siete años.



“La situación se me fue de las manos, no hay nada que pueda hacer. Mi vehículo fue subastado”, afirmó la damnificada en diálogo con Elonce y contó como fue el largo camino hasta perder su vehículo.



“En el 2017 suscribo al plan de 84 cuotas, que era de Buenos Aires y desde la suscripción siempre hubo una falta de verdad, cosas que no se cumplieron y estaban en el contrato, como la entrega de la unidad tras el pago de la cuarta cuota”, dijo y mencionó “en un momento me quiero dar de baja, pero ellos te atemorizan con las multas y las acciones legales. Al no haber tanta información en la materia, uno hace lo imposible para poder pagar”.



Comenzó pagando una cuota de 3.500 pesos, algo accesible allá por el 2017, pero “todos los meses aumentaba hasta llegar a los 34.000 pesos, algo insostenible, a finales de 2018”.



“En marzo del 2018 me entregan el auto haciendo un importe del 30 por ciento. En ese momento la camioneta tenía un valor de 596.000 pesos. Hago casi la entrega total del importe”, indicó Milessi y posteriormente intenta buscar un arreglo con la empresa “para bajar el costo de la cuota”, y ahí comenzó la vía judicial.



Consiguió una medida cautelar con apertura de cuenta judicial, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo con la adjudicataria.



El momento de la subasta

A fines de marzo de este año, un representante judicial “llega a mi domicilio con una orden de secuestro prendario” y le llevan la camioneta.



El plan al cual había adherido Milessi era de 84 las cuales no terminó de pagar: “me faltaban 9 de más de 100.000 pesos”. Y según dijo, la empresa le reclamaba una deuda de 6 millones de pesos.



El vehículo tenía una base de remate de 3.400.000 pesos y se vendió en 5 millones.



“Cuando hacen el secuestro del vehículo se presentó un escrito que nadie respondió, ahora el bien no está y sería como iniciar acciones legales nuevamente en algo que no sabes si la justicia te va a responder. Ahora tengo que averiguar qué pasa con el pago de las cuotas restantes, quien se hace cargo”, mencionó la mujer.



Por su parte, Cristian Vázquez, que pertenece al grupo de entrerrianos damnificados con los planes de ahorro, señaló que “hay muchas personas de Santa Fe que han sido afectadas con esta situación”, y mencionó que en Entre Ríos “está aconteciendo otra realidad que es el tema de la medida cautelar, donde puntualmente la empresa Fiat salió a reclamar el pago de esa cautelar al final del plan”. En este sentido, pidió a los ahorristas estar atentos. “Lo que está pasando es una locura. En Santa Fe iniciaron las ejecuciones, en nuestra provincia por ahora no”. Elonce.com