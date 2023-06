Piden recaudos por la presencia de yacarés en el tajamar de Oro Verde

Paraná Tajamar de Escuela Alberdi recuperó su caudal y recibió la visita de un yacaré

Video: El tajamar de la escuela Alberdi tiene un nuevo integrante

Desde la Escuela Normal Rural “Juan Bautista Alberdi”, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) dieron a conocer un comunicado donde solicitaron a la ciudadanía tomar medidas de precaución ante la presencia de yacarés en la zona del tajamar que se encuentra en la institución ubicada en la localidad de Oro Verde.Desde el establecimiento se refirieron al ejemplar que fue rescatado tras las copiosas precipitaciones y que fuera visto chapaleando agua en una banquina de la ruta 11. Se presume que este animal perdido se refugiaba en el sector de lagunas, dentro de la reserva de uso múltiple de la Escuela, pero fue arrastrado por los desbordes.A través de un comunicado, autoridades de la Escuela Rural Alberdi de Uader pidieron la atención de la “comunidad alberdina y visitantes” para “tomar recaudos ante la presencia de yacarés en la zona del tajamar y alrededores”. Desde la institución educativa se refirieron al episodio que se registró el pasado 25 de mayo cuando, luego de las copiosas precipitaciones que se dieron en los días anteriores, se acudió al rescate de ejemplares vistos a la vera de la ruta provincial 11.“Como ha sido de público conocimiento a través de los medios masivos, luego de las últimas lluvias, hemos logrado contar nuevamente con agua en el tajamar. Estamos al tanto del avistamiento (e introducción no autorizada) de tres yacarés desplazándose por dicho lugar”, se apuntó.Y se agregó que “en este sentido, recordamos respetar la cartelería instalada, solicitando, por favor, evitar adentrarse hacia el tajamar, caminar por los márgenes de terraplenes, o cerca de los pastizales (en Área de Vivero), para extremar precauciones en relación con peligrosidad existente. Si bien se trata de una especie considerada ‘no agresiva’, hay que tener presente que los ejemplares tienen la capacidad de permanecer inmóviles durante largo tiempo y camuflarse en la naturaleza”, se advirtió. Además, se debe tener en cuenta que el mencionado espejo de agua se encuentra cercano a unos 200 metros de la escuela primaria y no muy lejos tampoco de la secundaria.El director de Áreas Naturales de Entre Ríos, Alfredo Berduc, apuntó que el yacaré que fue rescatado debe haber tenido su hogar en el tajamar de la Escuela y que “por lo tanto está bien llevarlo al mismo tajamar. Debe haber estado refugiado en algún huego o pozo cuando estuvo tan seco todo y, cuando comenzó a llover, se llenó de nuevo la laguna e incluso puede haber sido arrastrado al borde de la ruta. No está mal llevarlo de nuevo a la laguna. Lo que está bueno es que eso se haga solicitando el permiso pertinente de las autoridades de la escuela”, apuntó el funcionario.Berduc recordó que la dirección de la institución es la administradora del área natural protegida. Pero más allá de cómo se dio, resalto que se deben tomar las precauciones del caso porque si bien los yacarés no son de atacar, sí pueden tomar una actitud defensiva en caso que se vea vulnerado su territorio, o para proteger su nidada donde crecen sus crías e, inclusive, si por ahí hay personas que se acercan imprudentes a querer tocarlos.“Hay que reconocer la potencial defensa que puede ejercer el animal en respuesta a su instinto y sus costumbres de defensa. Cuando uno anda en ambientes silvestres deben tomar esos recaudos. También se debe reconocer que hay una conducción de área protegida, donde para entrar se deben tomar los permisos. Y como en toda área protegida, hay zonas donde se pueden transitar, otras no, y muchas donde se advierten de la potencial peligrosidad para los visitantes o determinadas pautas para desenvolverse”, resaltó.Por su parte, el jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Oro Verde, oficial principal Almada Cristian Leonel, brindó detalles de cómo se dio el rescate del yacaré que apareció en la ruta. Fue pasadas las 14:00 del 25 de mayo, cuando vecinos visualizaron el ejemplar, sobre ruta 11, en cercanías de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad de Oro Verde. “El animal se encontraba en las lagunas que se formaron como consecuencias de las lluvias de días anteriores y la acumulación de gran cantidad de agua que cayó. Se dio aviso al cuartel de Bomberos Voluntarios de Oro Verde, y nos hicimos presentes en el lugar. Con personal del municipios y vecinos que colaborar, después de un trabajo de una hora y media se rescató el animal y trasladado al tajamar ubicado en la Escuela Alberdi”.En cuanto a lo que se dio después, Leonel contó que “se tomó la decisión de retirar el animal de la zona y devolverlo a su hábitat natural que sería el tajamar, por una cuestión de seguridad e integridad del animal. Además, que se encontraba muy próximo a la ruta”.El jefe de Bomberos comentó que no hay certeza de la procedencia del espécimen, pero que en esa zona sobre ruta 11, “hay una reserva natural con formaciones de lagunas, además de monte, por lo que es probable que haya venido de esos lugares. En años anteriores, en el tajamar de Escuela Alberdi se podía visualizar este tipo de animales, de reptiles, y en consecuencia de la sequía seguramente se trasladaron a algún charco o laguna, y es por eso que se decidió regresarlo a ese lugar”, aclaró.Por último, destaco que en el “rescate y traslado, en ningún momento el yacaré fue herido, y se encontraba bien, sobre todo lo digo para llevar tranquilidad. La institución hizo el trabajo de la mejor manera posible para protegerlo”, subrayó. (Fuente: Era Verde