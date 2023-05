El Islote Curupí fue uno de los atractivos elegidos del fin de semana en Paraná

Visitantes destacaron la propuesta

Dante Gariboglio, uno de los guías e integrante de la asociación A Ñangarecó Nderejhe, expresó: “Desde el viernes por la tarde el Islote Curupí ha sido un atractivo turístico importante, mucha gente nos visitó y lo característico de este fin de semana es que la mayoría son turistas: han venido de varios lugares del país y también de la zona del Uruguay”, contó.. “Lo que pretendemos es mostrar qué es una isla, una laguna interior, un ecosistema fluvial, identificar especies de flora y fauna que la habitan y además contar historias, anécdotas y algunos relatos de este lugar”, explicó Gariboglio.El recorrido informativo de una hora se realiza hacia el borde Norte del Islote, a través de un sendero de madera que lo atraviesa a lo largo de toda su extensión. Dentro del sendero se encuentran una serie de miradores para apreciar distintas visuales, ya sea hacia la laguna interna del islote, hacia la ciudad y hacia la Isla Puente.Cada fin de semana largo, la visita al Curupí toma mayor trascendencia y es uno de los lugares más elegidos: “”, expresó finalmente.Mariana Hernández, de Corrientes, que ya conocía Paraná, valoró: “Es la primera vez que vengo al Islote, es muy lindo, muy relajante, aprendimos muchas cosas que son similares a las que tenemos allá; pero hay datos que uno no conoce y está muy bueno, la verdad muy completo el paseo”.Adriana Bernabé, paranaense, añadió: “Siempre estuve interesada en venir a conocer la isla Curupí. Me interesa la parte de la naturaleza, cómo se mantiene y qué es lo que realmente hay adentro de una isla”.Leo, visitante de Chaco, consideró: “Nos gustó la tranquilidad del lugar, la vegetación, se respira distinto acá. Paraná es muy linda. La costanera me gustó mucho también”.