Entre Ríos recibió 185.000 visitantes este fin de semana largo de mayo

Beneficio económico de $ 3,9 mil millones

Pre Viaje 4

La provincia obtuvo muy buen movimiento turístico este fin de semana del 25 al 28 de mayo. Los principales atractivos fueron las termas, actividades citadinas diurnas y nocturnas, paseos en la naturaleza, visitas a viñedos, excursiones náuticas y de pesca, y turismo rural.La ocupación promedio fue del 85 por ciento y el monto estimado de beneficio económico para la provincia a través del turismo, en este fin de semana largo por el feriado puente establecido por el día de la patria, se calcula en 3,9 mil millones de pesos durante los 4 días., se pueden diferenciar dos momentos claros del fin de semana extra largo: durante jueves y viernes, donde las precipitaciones y tormentas fueron rigurosas tanto en los grandes centros emisores nacionales como en nuestra provincia, el movimiento fue menor, inclusive algunas reservas previas se cayeron. A partir del viernes por la tarde, el sábado y domingo en mayor medida, se intensificaron los arribos, con la llegada de reservas postergadas, y turistas sin reservas previas., según los datos aportados por los municipios entrerrianos, teniendo en cuenta a los alojamientos hoteleros y extra hoteleros, cámpings, casas y departamentos de alquiler, registrados y homologados. La estadía promedio fue de 2,2 noches.Por otra parte, desde la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, se informó que; notando un ascenso de ingresos con el correr de los días, y se espera para este domingo 28 un intenso egreso de la provincia a través de las rutas. A este registro debe agregarse el intenso movimiento por los tres pasos internacionales que cuenta la provincia con el Uruguay, donde llegan miles de turistas del vecino país para alojarse o excursionar en Entre Ríos. Otro dato llamativo sigue siendo el aumento de nuevas movilidades del turismo como la presencia de motorhomes, autocámping, caravanas de motos e incluso en forma acuática, a través de amarres particulares, regatas y travesías náuticas., de acuerdo a la categoría del alojamiento elegido, y un excursionista que no pernocta, entre 1.000 y 7.000 pesos, según las actividades aranceladas que realiza y la gastronomía que consume.En el orden nacional, de acuerdo a los primeros relevamientos, el Ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens informó que vacacionaron por el país en este período 1,3 millones de turistas, cifras récords para un período de mayo – junio, impulsado por el Pre Viaje 4, la recuperación del turismo extranjero, y el Mundial de Fútbol Sub 20.Al respecto, la Secretaria de Turismo provincial Maria Laura Saad informó que el movimiento en Entre Ríos también fue muy importante, ya que los factores que inciden en nuestro territorio son otros, y se asemejan a los de Córdoba o la costa bonaerense, donde la cercanía de los grandes centros poblados es determinante. Así como el turista de las grandes ciudades nos tiene cerca para decidir un viaje a último momento, también nos tiene cerca para cancelarlo o postergarlo, más cuando no se ha abonado la totalidad de un paquete, hecho que no es lo más común en nuestros destinos. El clima de los primeros días sin dudas influyó.El Pre Viaje 4, donde los destinos más equidistantes de Argentina como Cataratas, Noroeste, Patagonia o Mendoza toman relevancia; ya que los turistas optan por contratar paquetes con aéreos o terrestres por varios días, y elige destinos cercanos para invertir posteriormente el crédito acumulado; así y todo según la consulta a prestadores de servicios entrerrianos,La comparativa con el mismo período en años anteriores, lleva prácticamente a duplicar el movimiento turístico en Entre Ríos en 5 años, ya que el último feriado puente en esta fecha se registró en 2018, siendo que en 2021 aún se contaba con restricciones por la pandemia, en 2020 no estaba permitida la actividad por la misma causa, y en 2019 y 2022 coincidió con fin de semana y mitad de semana, respectivamente. Con los guarismos alcanzados este fin de semana XXL, el turismo en la provincia continúa mostrando cifras récords en 2023 desde la temporada de verano, el feriado de Carnaval, Semana Santa, y el inicio de la temporada baja como se la considera a mayo y junio, donde el gobierno provincial puso especial énfasis en la comunicación turística y la asistencia a distintas actividades promocionales para tal fin.Según las encuestas de perfil de visitante realizadas por algunos municipios, el turista continúa valorando la diversidad de propuestas de atractivos y servicios que propone Entre Ríos, el trato personalizado, los servicios de calidad crecientes, y exponen a la hora de la elección la tranquilidad y la seguridad de los destinos.