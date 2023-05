Diluvio en Paraná: Bahl reunió al gabinete y sigue el trabajo ante la situación

Continúan los trabajos

Eficiencia de las obras hidráulicas

La asistencia

El encuentro se concretó este jueves 25 de mayo, luego de que ayer llovieran mas de 160 mm en la ciudad capital, cifra que en sólo un día triplica el promedio histórico de todo el mes. El Municipio asistió a las familias afectadas, tarea intensiva que se realizó durante todo este miércoles y continúa hoy. Además, se destacó el eficiente funcionamiento de las obras hidráulicas realizadas por la actual gestión.“Ayer se trabajó de manera muy intensiva pero la tarea continúa hoy ya que luego de que deja de llover, el agua baja y aparecen otros problemas para resolver. Se trabaja en la contingencia, la emergencia y la urgencia, pero hoy se sigue con las secuelas”, informó Bahl y remarcó que “ayer llovió, en un solo día, tres veces más que el promedio histórico de todo el mes de mayo. Es una cantidad extraordinaria y concentrada, lo que genera inconvenientes, sobre todo en zonas de los arroyos”.El intendente Bahl comunicó además que solicitó un informe a ingenieros del Municipio sobre cómo respondieron las obras hidráulicas hechas en la gestión. “Se ha verificado que en la zona de calle Manuel Gálvez, en el arroyo Antoñico, ha respondido a la perfección; la gente ha podido circular sin inconvenientes en un lugar donde en otros tiempos hubo accidentes fatales, lamentablemente. También, si bien no está terminada, en la obra de la cuenca alta de La Santiagueña, sobre calle San Juan, ya se ve claramente cómo se van captando los líquidos y el agua no va por la calle, lo cual generaba inseguridad a los transeúntes”, detalló.Por otro lado, indicó que se verificó el “eficiente funcionamiento” de la cuenca de calle Racedo y de Toribio Ortíz, donde se resolvió la captación de agua que escurre sobre calle Galarza y el arroyo Antoñico. “También en calle Rondeau, sobre el arroyo Colorado, funcionó todo muy bien. Lo mismo en otros barrios, donde desarrollamos obras integrales del PROMEBA, como Humito, Las Flores, Toma Nueva y Arenales, las soluciones han sido muy eficaces”, sostuvo y concluyó: “Esto no significa que todos los problemas hidráulicos están resueltos, Hay muchísimas obras que todavía quedan desarrollar, pero las que hemos hecho han funcionado a la perfección”.Protección Civil intervino ante unos 100 llamados en distintos sectores de la ciudad y desde Desarrollo Social se asistió a 300 familias con módulos alimentarios, frazadas, colchones, ropa y calzado, además de agrotileno (nylon negro). No hay evacuados. La tarea se dio en conjunto con Defensa Civil de la provincia.