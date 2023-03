“Queremos justicia, no venganza”, clamaron los padres de Gonzalo Calleja

Juicio por jurados

Sobre el crimen de Calleja

“Queremos justicia, no venganza”

, quien fue asesinado el 14 de julio de 2021 en Paraná.Un tercer implicado,reconoció su culpabilidad en los delitos de Portación de arma de fuego y Encubrimiento agravado, por lo quede un año y seis meses y no irá a la cárcel. Jaquier fue quien recibió el Fiat Uno azul en el que trasladaron a Calleja desde el barrio 1 de Julio hasta la zona sur de la ciudad y realizó modificaciones en el vehículo para encubrir el homicidio.dialogó con“Gonzalo era una gran persona, un gran hijo, muy cariñoso, muy presente, muy buen compañero, deportista, y muy querido, algo que se ha podido ver en todos los ámbitos”, destacó la mamá. Y confesó:coincidió el padre del contador asesinado en Paraná.Morato y Giménez llegan a esta instancia acusados de ser coautores de "homicidio triplemente agravado en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravado y robo", que prevé una pena máxima de 25 años de prisión. Los agravantes considerados fueron que el homicidio se cometió "con alevosía para consumar otro delito" y con el objetivo de conseguir "impunidad de ese otro delito", según detalló la justicia provincial.El jurado estará integrado por 16 personas, 12 titulares y cuatro suplentes, que comenzarán escuchando los alegatos de apertura de las partes, los testimonios, testigos y pruebas durante al menos cuatro audiencias previstas para los días 28, 29, 30 y 31 de marzo.Los papás de Gonzalo aguardan que el comienzo del juicio marque el inicio de un duelo que no han podido tener. “Ha sido un tiempo muy difícil, 20 meses de mucha angustia, y esperamos que se haga justicia porque Gonzalo lo merece”, aseguró la mamá. La mujer, en la oportunidad, se mostró conforme con la investigación desarrollada por el fiscal Santiago Alfieri y los abogados que los representan, Damián Petenatti e Iván Vernengo.La principal pista de la investigación es que el contador fue privado ilegítimamente de la libertad cuando intentaba realizar una acción de compra y venta de dólares, actividad que desarrollaba en paralelo a su empleo en una empresa constructora. Calleja dejó de comunicarse con su familia la tarde el miércoles 14 de julio del 2021, cuando fue capturado en el barrio 1° de Julio de Paraná por las personas que finalmente lo mataron, según el expediente fiscal. Según el fiscal a cargo de la investigación, Santiago Alfieri, cerca de las 16 de ese día, los acusados "y otras personas actuando en conjunto lo sometieron" y lo "privaron de su libertad para sustraerle 15.000 dólares, su reloj inteligente, celular, billetera y mochila, hasta las 5.20 horas en el interior de un departamento" y agregó: "Le dieron muerte por asfixia, y abandonaron el cuerpo en una zona de descampado debajo de un árbol y entre la maleza de un campo de trigo ubicado en las calles Báez y Montiel". El cuerpo fue hallado un día después a unos ocho kilómetros de donde estaba su auto Ford Fiesta, en cuya guantera se hallaron más de 9.500 dólares.Sergio, por su parte, repasó que el crimen de su hijo, tanto a nosotros, como a sus hermanos y a todos sus seres queridos”.más aún en las situaciones que vive el país, que está muy convulsionado, y porque todos tenemos que apostar a la familia, que es fue el valor que le inculcamos”, destacó Calleja (p).Sergio y María Luisa confirmaron aque estarán presentas en las audiencias, tal cual lo hicieron en las instancias previas en las que conocieron a los dos procesados en la causa. “Si bien es un dolor inmenso que no deseamos a nadie,, fundamentó el padre del contador asesinado.En la oportunidad, el hombre destacó el accionar judicial y policial para investigar el crimen de su hijo. “El 14 de julio de 2021 estábamos en La Paz, esa noche recibimos un llamado de la novia de Gonza, diciéndonos que no lo encontraban. Nos vinimos en auto y desde el momento en el que llegamos al lugar donde fue encontrado el auto, al primer contacto lo tuvimos con el fiscal y, desde ese día a la fecha, no tenemos nada que objetar a la Justicia porque a través de la Fiscalía, con la investigación policial, se pudo saber en función de los hechos que acaecieron, cuándo fue, cómo, cuál fue el móvil y dónde lo encontramos a Gonzalo al otro día”, rememoró., insistió Calleja.