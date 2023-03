Se confirmaron nuevos casos de dengue en Paraná y realizan fumigaciones

¿Cómo puede prevenirse?



La Municipalidad de Paraná reforzó el bloqueo en el centro, donde la semana pasada se registró un caso de dengue autóctono . En esta oportunidad, se inspeccionaron y fumigaron viviendas de calle La Paz, San Juan, Rosario del Tala y Salta.El operativo se llevó a cabo con personal municipal de las subsecretarías de Salud y de Ambiente y Acción Climática, del área de Control de Plagas y Vectores, agentes sanitarios y personal de la dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos.Otro equipo, en tanto, realizó un bloqueo en la zona del club Neuquén, entre las calles Camino de la Cuchilla Grande, del Barco Centenera, Belisario Roldán y General Espejo. En este cuadrante, se inspeccionaron más de 70 viviendas.La tarea consistió en verificar si en la zona, dentro de las viviendas, había criaderos de mosquitos Aedes aegypti. En caso de detectar larvas, se procedió a eliminar el agua de esos recipientes y paso siguiente se fumigó el lugar.Hasta el momento son siete los casos confirmados. Y todos son autóctonos ya que las personas infectadas no tienen antecedentes de viaje.“Estamos reforzando las tareas de bloqueo, pero también estas recorridas casa por casa son para reiterarles a los vecinos que el mosquito transmisor del dengue habita dentro de nuestras casas. Si en los patios tenemos recipientes que acumulan agua, seguro que ahí será un lugar propicio para las larvas”, destacó Silvina Saavedra, a cargo de las subsecretarías de Salud y de Ambiente y Acción Climática.Los casos de dengue positivos que se dieron en Paraná son autóctonos, es decir que ninguna de las personas que dieron positivo viajaron en las últimas semanas. “Es necesario reforzar las normas de cuidado. Usar repelente y fundamental, no dejar recipientes que acumulen agua”, acotó.El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulacionesNáuseas y vómitosCansancio intensoAparición de manchas en la pielPicazón y/o sangrado de nariz y encíasAnte estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.Ante síntomas de dengue, no automedicarse.No tomar aspirinas, ibuprofeno, ni aplicar medicamentos inyectables. Lo más conveniente es consultar al médico para que él indique la medicación adecuada.Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que sólo se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan o puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.