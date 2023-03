Estudiantes se manifestaron nuevamente frente al Consejo de Educación

Sociedad Un ventilador de techo cayó sobre la cabeza de un alumno en escuela entrerriana

La ola de calor que afecta a gran parte del país, generó el reclamo en las escuelas ante las condiciones edilicias y la falta de insumos para mitigar las altas temperaturas en las aulas.Estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Paraná, comenzaron a alzar sus voces y llevaron a cabo varias protestas y manifestaciones frente al Consejo General de Educación y también en el interior de los establecimientos educativos.Este jueves, el reclamo se hizo sentir en la Plaza Alvear, donde los alumnos de las escuelas Quirós, Normal, Nacional, Carbó, Moreno y EET Nº 2, se congregaron para luego marchar hacia el Consejo General de Educación.En diálogo con, Catalina, que asiste a la escuela Quiros afirmó: “No estamos en condiciones de dar clases, como las estamos dando, porque no se pueden dar de esta manera. Todas las notas que hemos presentado, no han tenido respuestas óptimas como las que esperamos, por eso nos manifestamos y exigimos una respuesta y condiciones para poder tener clases, ahora con el calor y después en el invierno con el frío que vamos a sufrir. Queremos tener una educación digna”.“Este reclamo es para mejorar las condiciones de todas las escuelas públicas de Paraná”, dijo la joven y aclaró que “no queremos dejar de tener clases, sino que queremos condiciones adecuadas, el objetivo es empezar a tener clases como se debe, de una manera decente”.Más allá de acortar el horario de clases, medida que han adoptado algunos establecimientos, Catalina mencionó que “las condiciones siguen sin estar, el calor está siempre y seguimos teniendo compañeros que se desmayan, que tienen ataques de pánico, que se descompensan”.Por su parte Lula, que también asiste a la escuela Quirós, dio cuenta que “en algunas escuelas no hay agua ni ventiladores, incluso con ventiladores no damos abasto, tampoco con abrir las ventanas ni dar clases en el patio. No tenemos que conformarnos con la mediocridad, estamos hartos que nos sigan diciendo que abramos las ventanas cuando los 40ºC no se aguantan más”.“Tenemos una situación muy agobiante con compañeros que se desmayan, se descomponen, la situación no da más”, dijo y agregó que “pedimos un Presupuesto acorde para las condiciones que necesitamos, como mejores ventiladores, aire acondicionados, y mejoras en la infraestructura como ventilación y aislamiento del calor y el frío”.“Es necesario que todas las escuelas estemos unidas”, expresó la estudiante y dio cuenta que en algunas escuelas hay alumnos que “son perseguidos por organizarse y los han hecho firmar el cuaderno de sanciones”.