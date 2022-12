Carlos verá la final del Mundial en la vidriera: “Saldremos a festejar”, expresó

Video: Mundial: se conoció quien es el paranaense que vio el partido en una vidriera y por qué lo hizo

Paraná Le obsequiaron un televisor al paranaense que vio el partido en una vidriera

La imagen del paranaense que miró el partido contra Croacia sentando en su sillón frente a una casa de electrodomésticos de calles Pellegrini y Perú tuvo gran repercusión. En la vísperaconfirmó que se trataba de Carlos Bejar, de 82 años, dueño de la tienda “La Preferida”, ubicada en calle Perú.que el domingo repetirá la cábala y verá la final frente a Francia nuevamente en el televisor que está en la vidriera de la cadena de venta de productos electrónicos.”, mientras el teléfono no paraba de sonar. Enseguida confirmó aque. Y estimó que ya no estará en soledad, sino que “va a venir mucha gente por cábala”.Recordó que al encuentro frente a Croacia quería verlo solo porque “me gusta analizar el partido. Lo fui a ver a la confitería, pero era un desapiole: los chicos, las madres, el mozo que se me paraba adelante”. Se fue a la vía pública “tranquilito y cuando me senté no había nadie. Después vinieron dos mamados que no faltan nunca, pero no molestaron”.Cuando Argentina convierte goles o termina el partido ganando “levanto el brazo y lo disfruto por dentro”.Recordó que “le erré en poder estar presente en la final de 1978 porque pasé por la AFA a sacar entradas y no había para los partidos iniciales. Me dijeron hay para la final y yo no tenía toda la plata porque costaban tres veces más. Dije vuelvo mañana y no regresé. A ese Mundial lo vi por televisión, en blanco y negro”., “pero solamente veo noticias”, reiteró.Asimismo, dio su punto de vista sobre la situación del país en general. “Yo tengo mucha fe. Vamos a salir. Desgraciadamente hay gente que no nos deja”.Acerca de la Selección, expresó: “fue de menor a mayor. Los dos primeros partidos fueron un desastre. Fuimos ganando y están en su mejor momento. Hay mucha unión en el equipo y calculo que vamos a salir campeones. Creo que Argentina ganará 2 a 1. Vamos a ganar y saldremos a festejar”, cerró optimista.