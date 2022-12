Le obsequiaron un televisor al paranaense que vio el partido en una vidriera

Un regalo especial

Video: Mundial: se conoció quien es el paranaense que vio el partido en una vidriera y por qué lo hizo

El triunfo de la Selección y su pase a la final por el Mundial de Qatar dejó innumerables anécdotas para contar.rescató la historia del paranaense que miró el partido contra Croacia sentando en su sillón frente a una casa de electrodomésticos de calles Pellegrini y Perú. Se trata de Carlos Bejar, de 82 años, dueño de la tienda “La Preferida”, ubicada en calle Perú.De acuerdo a lo que rememoró, al partido anterior de la Scaloneta, el que fue contra País Bajos, también lo vio a través de la vidriera. “Fue para poder ver tranquilo porque tuve unos acompañantes bastante fulerones”, confesó y sumó que optó por disfrutar de los encuentros mundialistas desde la casa de electrodomésticos “porque tiene una pantalla súper grande”; además, el vecino no tiene servicio de cablevideo instalado en su casa.“Y mi hijo me aconsejó que me lleve un sillón porque es difícil estar dos horas y medio parado. Me llevé el sillón y me senté”, aseguró.La imagen del hombre mirando el partido recorrió el país y conmovió a todos. Por tal motivo, la casa de electrodomésticos decidió obsequiarle un Smart tv 55 pulgadas, con 4k, para que pueda ver los partidos en la comodidad de su casa.Carlos había contado que su televisor es muy pequeño y “de los viejos”. Por eso decidió sentarse frente al comercio y presenciar el partido frente a un tv de mejor calidad y más grande.Este miércoles por la tarde se acercó al local y se fue muy contento con su regalo.