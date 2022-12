Aumento de casos de coronavirus: realizan jornadas de vacunación sin turno

Ante el aumento de casos de Covid que viene registrando el país desde hace semanas, el Ministerio de Salud recordó la necesidad de sostener la inmunización de la población mediante las vacunas, junto con otras medidas de cuidado en caso de la aparición de síntomas. Este martes y miércoles habrá oportunidad para vacunarse sin turno en Paraná.Según informó el Ministerio de Salud de la provincia,En ambos casosEl Ministerio de Salud recomienda sostener las medidas de prevención y cuidado ya conocidas: lavado de manos, uso de barbijo, distanciamiento, ventilación de ambientes y vacunación completa.Destacó que ésta última disminuye la gravedad de la infección, el funcionario recordó: “La pandemia fue una cosa antes de la vacuna y otra después. El virus no se fue, no se va a ir y va a seguir circulando con períodos de brote: debemos estar lo mejor vacunados posible. La vacuna es gratuita y está disponible en todos los centros de salud de la provincia que disponen de vacunatorio”.Por otra parte, Garcilazo manifestó que en los últimos meses se registró una importante circulación de virus respiratorios, como la influenza, que provocaron consultas, hospitalizaciones e inasistencias masivas a nivel escolar y laboral.Según el reporte nacional de este domingo, los casos de Covid crecieron más de un 379.45% en la última semana. En tanto, las muertes mostraron un leve incremento, del 12,5%, con respecto al informe anterior. Se ha registrado un aumento de casos en 23 de las 24 jurisdicciones del país y el 89% de los mismos se registran en la Ciudad de Buenos AiresEntre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, se registraron 9 muertes y 12.609 contagios, 51 de los cuales se produjeron en Entre Ríos.En cuanto a los linajes que circulan en la Argentina, el Ministerio informó que “Ómicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial" y es de " circulación exclusiva" hoy en Argentina.La cartera sanitaria nacional recomienda que todas aquellas personas cuya última dosis de vacuna de refuerzo hubiere sido aplicada hace 4 meses o más, asistan al vacunatorio más cercano para aplicarse los refuerzos correspondientes, muy especialmente en mayores de 50 años y personas con factores de riesgo.La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aconsejó volver a usar barbijo y vacunarse: "reforzar la vacunación y los cuidados de siempre", expresó en redes sociales. Y recordó: "Si tenés síntomas respiratorios, es importante que no participes de ninguna actividad con otras personas. Quedate en tu casa hasta 24 horas después de que se te hayan pasado, para disminuir las posibilidades de transmisión", sugirió.