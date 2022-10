En noviembre reabrirán inscripciones para el Procrear que incluyen a Paraná

Cómo anotarse

Requisitos

El secretario de Hábitat Santiago Maggiotti confirmó que a partir del próximo 1 y hasta el 15 de noviembre abrirán las inscripciones para acceder a 526 viviendas construidas a lo largo de 27 Desarrollos Urbanísticos Procrear II en 11 provincias.Los predios disponibles serán: Bahía Blanca, Canning, Carmen de Patagones, Merlo, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel, San Nicolás (Buenos Aires); Roque Sáenz Peña (Chaco); Alejandro Roca, Barrio Liceo y San Francisco (Córdoba); Corrientes (Corrientes);; La Dormida, Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Martín y San Rafael (Mendoza); Posadas (Misiones); Zapala (Neuquén); Tartagal (Salta); Río Gallegos (Santa Cruz); Estación Cambios, Rafaela y General Lagos (Santa Fe).Así, a partir del 1 de noviembre, los postulantes podrán inscribirse ingresando a www.argentina.gob.ar/habitat. En el caso de Paraná, se trata de viviendas ubicadas en el complejo de calles Pablo Crausaz, General Gerónimo Espejo, General Sarobe y avenida Ejército.Desde el 1 de noviembre, interesadas se podrán inscribir a través de la página web del Ministerio. Allí, además se encuentran los requisitos necesarios que se deberán cumplir para poder acceder al sorteo.* No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.* No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.* Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.* Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.* Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.* Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.* Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.* Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.* Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.* No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.* Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.* El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.1. Matrimonio.2. Unión convivencial.3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.* Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.