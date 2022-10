Pagar multas con sangre: “Se pierde el espíritu voluntario de la donación”

Sociedad Un Municipio dispuso que infractores puedan pagar multas con donación de sangre

Desde el mes de agosto, los conductores de la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta, tienen la posibilidad de abonar por única vez con una donación de sangre las multas de tránsito.La decisión del Tribunal de Faltas municipal sumó voces de rechazo, ya que la medida atenta contra el carácterque tienen las donaciones de sangre., Lucrecia Echeverri, coordinadora del programa provincial de Hemoterapia del hospital San Martín de Paraná, dio cuenta que sobre la medida tomada en Tartagal, ya se expidió la Dirección Nacional de Sangre y la Asociación Argentina de Hemoterapia, “diciendo que la misma no es beneficiosa para lo que buscamos que es el espíritu voluntario”.“Es una iniciativa para desalentar, por supuesto que siempre promovemos la donación de sangre, siempre y cuando guarde ese espíritu voluntario”, remarcó para agregar que “una persona que va a donar sangre, con algo a cambio, pierde ese espíritu y la persona pierde la sinceridad que nosotros necesitamos al momento de la entrevista para que esa sangre sea lo más segura posible”.En el caso de Salta, si bien es optativo, “le dan a cambio no pagar con dinero esa multa. Hay que tomar acciones, pero ese no es el camino y apoyar a los programas de donación de sangre”.Para Echeverri, hay “muchas maneras para acercarnos a los donantes, el condicionamiento no es una forma que consideramos conveniente; hay que promocionar la donación, salir a buscar a nuestros donantes”.“En estos momentos estamos a full con el proyecto, que está avalado por el Ministerio de Salud de la provincia, junto con un convenio con IAFAS y el IAPSER, que han puesto a disposición de nuestro programa un colectivo para hacer colectas externas. Esto nos ha permitido poder llegar a lugares donde nunca se habían hecho colectas, como María Luisa o Hasenkamp; hay otras estrategias para poner en marcha y tener sangre y de calidad”, señaló.Echeverri entiende que “hay mucha voluntad para donar sangre, pasa que a veces la gente no puede llegar hasta las instituciones o es más lindo donar en tu barrio, institución o club, por eso nos acercamos hasta el donante”.Finalmente, indicó que en la Fan Page “Hemodonacion Entre Ríos” se publica semana a semana todos los lugares donde se realizan las colectas externas y también los interesados en donar sangre se pueden acercar al hospital San Martín (de lunes a viernes de 7 a 11 – ingreso por calle Pascual Palma) o al banco de sangre de la localidad más cercana.