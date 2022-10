Un Municipio dispuso que infractores puedan pagar multas con donación de sangre

El fallo es polémico y promete traer cola, sin dudas. En el municipio de Tartagal, el Tribunal de Faltas dispuso un fallo que otorga la posibilidad a infractores de pagar sus multas con sangre. No es una metáfora, sino una realidad que ya genera críticas.La iniciativa surgió el mes pasado y establece que los infractores de faltas menores pueden pagar por única vez con una donación de sangre propia o de alguien que envíen en su nombre."El sólo hecho de donar sangre para morigerar una falta, aunque esta fuera leve, le quita el espíritu de solidaridad y altruismo de la donación de sangre que pregona la OPS/OMS y nuestras Normas Técnicas y Administrativas, documentos anexos a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990", escribió Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, en una nota enviada al municipio a través de la diputada provincial Gladys Paredes."Está perfectamente comprobado que toda donación de sangre que no fuera voluntaria (condicionada), implica obtener unidades de sangre con riesgo aumentado para las infecciones transmisibles por transfusión (HIV, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis, brucelosis y HTLV, éste último virus, de alta prevalencia en Salta y Jujuy)", sigue el texto de Torres.Se espera que el Concejo Deliberante de Tartagal trate el tema. Se haría un pedido de informe y la presencia de los responsables, señaló