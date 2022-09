Aumenta en septiembre la demanda en los gimnasios: rutinas y precios

Con la llegada de las altas temperaturas, aumenta el interés tanto en hombres como mujeres para ponerse en modo fit y comenzar a realizar actividad física, ya sea al aire libre o en gimnasios.consultó en un gym de Paraná cómo se preparan para atender a la demanda que suele incrementarse en esta época del año.“La temporada alta arrancó en agosto y hasta diciembre estamos llenos durante todo el día”, comunicó auno de los entrenadores de Body Gym, Alcides González. En ese sentido, destacó la toma conciencia respecto de “que hay que entrenar durante todo el año y muchos comienzan en marzo”.El centro de entrenamiento de calle Urquiza 746 abre sus puertas de lunes a viernes de 7 a 22. “Las horas pico son a las 10 y a las 16, cuando los empleados de comercios salen de trabajar y vienen a la siesta, ahí es cuando más se llena”, comentó al dar cuenta que “los viernes suelen ser los días más flojos”.“Los clientes tienen sus propios horarios”, remarcó el entrenador. Y en esa línea, destacó el “muy buen feeling” con los asistentes al gym. “Siempre estamos comunicados con el cliente, charlando con ellos: tenemos muchos estudiantes del interior que nos cuentan de sus exámenes y trabajadores que nos hablan de sus semanas en el laburo”, contó.En la oportunidad, González explicó que “la rutina se arma dependiendo del cliente, porque algunos vienen entrenando desde antes y otros arrancan desde cero; o si la persona tuvo una lesión anterior debe ser una rutina no tan cargada, no tan fuerte, para cuidar sus articulaciones o el área afectada”. “Los entrenados tampoco necesitan de la semana de adaptación ni que les expliquemos los distintos ejercicios que necesita el cuerpo para adaptarse”, agregó.Según lo que aclaró el profe, “una rutina tradicional puede demandar entre 1h 30´ o 1h 40´ porque suelen tener entre seis u ocho ejercicios”.Punto aparte, destacó que “la alimentación y el descanso son los básicos para que el cuerpo se recupere después del entrenamiento”. “Aconsejamos que no consuman tantas harinas y grasas, sino más bien, proteínas; y que se cuiden mucho con el alcohol”, remarcó.En relación a los precios, se informó que el costo mensual de la cuota del gimnasio es de 2.500 a 3.200 pesos.“Suele pasar que pagan el mes y vienen una semana o tres días y después ya dejan”, comentó el entrenador.