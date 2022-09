Niño viajará a Buenos Aires por cardiopatía congénita y venden rifas solidarias

Gauthier, un niño de dos años de Paraná sufre una cardiopatía congénita, Atresia pulmonar con comunicación interventricular, además de laringomalacia. Desde que nació fue sometido a tres operaciones y próximamente viajará a Buenos Aires con posibilidades de una cuarta. Su familia está vendiendo una rifa solidaria para recaudar fondos.Catalina, su mamá relató aque le detectaron la afección de su hijo durante el embarazo. “Me descomponía mucho y producto de eso, me desmayé y me caí. En la ginecóloga me hicieron una ecografía y detectaron que él tenía un problema”.A los tres días la trasladaron de urgencia a Buenos Aires “yo estaba dilatando y teníamos que viajar por cualquier problema que surja. Eso sucedió en agosto y Gauthier nació en septiembre con Atresia pulmonar”.La atresia pulmonar con comunicación intraventricular es una cardiopatía que se caracteriza por la ausencia de conexión entre el ventrículo derecho y las arterias pulmonares.“La sangre pasaba de un lado a otro porque no tenía la conexión entre el corazón y los pulmones. Los médicos crearon un tubito y se lo colocaron”, explicó la mujer.Gauthier fue operado por primera vez a los dieciséis días de nacidos. Hasta el momento ya le van realizando tres intervenciones y próximamente viajará para someterse a una cuarta. “No sabemos qué puede pasar, puede ser un simple control o una nueva operación”.La rifa que están realizando es para juntar fondos y costear la estadía en Buenos Aires y otros gastos que tiene la familia. “El papá trabaja en negro y nunca sabemos cuándo podemos volver”. Tiene un valor de 2 números por $500 y habrá más de 20 premios.Los interesados en colaborar se pueden comunicar a través del 343 4 689 331.