Durante el fin de semana largo, Paraná tuvo "ocupación hotelera plena"

Desde el sábado no hubo camas de alojamiento disponibles en la ciudad, por lo que hubo que derivar visitantes a localidades cercanas. Se destacó el trabajo conjunto y estratégico del Municipio junto a las instituciones que integran el Empatur y al sector privado local e instituciones deportivas.



“Estamos muy contentos, porque cada fin de semana largo vemos que Paraná se consolida como destino turístico a nivel regional”, sostuvo el intendente Adán Bahl.



La ciudad fue sede de eventos importantes este fin de semana como la presencia de San Lorenzo de Almagro el viernes por la noche frente a Patronato, las finales del Torneo Regional del Litoral de Rugby en el CAE; la 4ta fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle; el Torneo Argentino de Softbol de Selecciones Cat. KDT y la octava edición del Torneo Naranjitos que se disputó en el predio de MUPER con una gran convocatoria de clubes y padres que llegaron para alentar a sus hijos. Estos eventos le dieron un movimiento permanente el fin de semana a la ciudad.



“Este feriado miles de argentinos volvieron a elegir nuestra ciudad, generando un importante movimiento económico, no sólo en el rubro hotelero, sino también en el gastronómico y comercial. El crecimiento sostenido del turismo en Paraná se traduce en más y mejores empleos para los paranaenses, que es la principal tarea de nuestro proyecto productivo local”, señaló el presidente municipal.



“Permanentemente, trabajamos junto al sector privado para impulsar el turismo en la Ciudad Capital: coordinando agendas, promoviendo a Paraná a través de un plan de marketing, sumando nuevas atracciones, algo que no se hizo en años. Es el caso del Islote Curupi o del Bus Turístico. Un plan que continúa, porque vamos a poner en valor los miradores de Bajada Grande, terminar del Planetario y recuperar las playas del Thompson para que paranaenses y turistas las podamos disfrutar”, agregó.



El subsecretario de Turismo de la Municipalidad y Presidente del Directorio del Ente Mixto de Turismo de la ciudad, Agustín Clavenzani, informó que se están cargando más de 300 encuestas que se realizaron a turistas y excursionistas para obtener los datos finales que arrojó este fin de semana largo, y durante la semana, se tendrán los datos concretos que brindará el Observatorio Económico de Turismo en Paraná.



“Lo que pudimos ver del movimiento y en función al contacto permanente que hace el gobierno de la ciudad con los 34 establecimientos que brindan servicio de alojamiento en Paraná, es que el día sábado a la noche y el domingo no había disponibilidad hotelera, por lo que hubo que derivar a las personas que estaban sin reserva a localidades cercanas”, señaló Clavenzani.



“Estos fines de semana le hacen absolutamente bien al destino, diversifican el perfil productivo de la ciudad y generan mucho movimiento en la economía local”, añadió luego.



Por su parte, José Raiteri, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y miembro del directorio de Empatur, señaló: “Por suerte se están realizando muchos eventos deportivos, que es una de las cuestiones que hemos trabajado este año y eso hace que haya mucho movimiento en los hoteles”; y destacó la articulación público-privada: “Gracias a ese trabajo estamos yendo para el mismo, la verdad es que estamos bien y seguramente los datos oficiales van a ratificar lo que estoy diciendo”.



Osvaldo Cabrera, miembro del directorio del Empatur en representación de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, dijo: “Estamos muy esperanzados en lo que va a ser el futuro y convencidos de seguir trabajando como se lo viene haciendo, con toda la planificación que se está llevando a cabo desde el Empatur en lo que es mostrar la ciudad y en la convocatoria que tienen los eventos”.



Por último, José Carelli, secretario General de UTHGRA, remarcó que "estamos convencidos que el trabajo en equipo, es el que da resultados, y con ello poder tener más y mejores puestos de trabajo. Esta gestión acompaña el desarrollo del turismo y nunca tuvimos una objeción de parte del ejecutivo municipal, por el contrario, siempre nos acompañó en cada tarea".