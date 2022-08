Confirmaron cuándo se sortean las 500 viviendas de IAPV en Paraná: Cómo anotarse

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda informa que el 7 de septiembre, a las 12, se realizará el sorteo de las 500 viviendas que construye en Paraná en el marco del programa nacional Reconstruir. El evento se realizará en las instalaciones del Iafas.



Esta fecha se definió gracias a una propuesta de modalidad de sorteo superadora del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social que permitirá realizar el sorteo de los 500 titulares y los 350 suplentes en un único día.



Dada la demanda de inscriptos para participar del sorteo, como así también la cantidad de viviendas a sortear, hace que la operatoria deba tomar parámetros distintos y exclusivos para establecer el método de sorteo de pre adjudicatarios.



Se estima que la cantidad de inscriptos para el sorteo rondará los 17.000 participantes. Esto hace que los recursos operativos y humanos para administrar las solicitudes, reclamos e incluso la operatoria misma del sorteo, exceda la capacidad que tiene de IAPV. Por este motivo, se solicitó la colaboración de Iafas para realizarlo, utilizando el sistema que se destina para la tómbola de Entre Ríos, es decir, sorteo por bolillero. Además, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social cuenta con cinco certificaciones de calidad y transparencia. Programa Reconstruir Las viviendas se ejecutan a través del Programa Reconstruir, con financiamiento nacional a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.



El mismo propone la reactivación y culminación de viviendas que fueron paralizadas durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cuando se encontraban en proceso de construcción a cargo de distintos entes ejecutores. Asimismo, termina aquellas obras que, habiendo sido proyectadas o aprobadas, no fueron iniciadas. A partir de este Programa, no solo se finalizan las viviendas, sino que se generan puestos de trabajo directo y se reactivan las economías regionales. Procedimiento de inscripción para el sorteo de pre adjudicatario Según la norma vigente 2557/21, la cual rige los requisitos de adjudicación, establece que el interesado debe haber completado o actualizado su ficha de inscripción online al 2022 en el registro único de la demanda en la página web del IAPV (https://www.iapv.gob.ar). Este requisito es indispensable y excluyente para participar.



Para esto, el registro se encuentra abierto hasta las 13 horas del 26 de agosto para que cada interesado pueda inscribirse y/o realizar el control de su ficha y la actualización correspondiente. En caso de que no haya nada que actualizar, solo con ingresar ya se asienta la actualización. Después de dicho horario quedará cerrada la inscripción.



Luego, el mismo 26 de agosto, después de las 14 horas, se realizará la publicación del padrón provisorio de inscriptos que detallará quiénes se encuentran en condiciones de participar del sorteo y quiénes no. Aquellos que se encuentren excluidos se consignará el motivo para que, en caso de error en la carga de la Declaración Jurada de inscripción, el interesado pueda acceder y corregirlo. Una vez haya corregido el error podrá controlar si participa clickeando la solapa/pestaña “¿Participo?”.



Es importante recordar que los datos consignados en la ficha de inscripción son a modo de declaración jurada y su falseamiento y/u omisión provocará la exclusión automática del padrón de beneficiarios como pre adjudicatarios.



Hasta las 13 horas del 2 de septiembre, estará habilitada la posibilidad, para las familias que hayan quedado excluidos del padrón, puedan corregir algún error en la ficha, fecha en la que se cerrara cualquier tipo de actualización o modificación. Luego se pasará a confeccionar el padrón definitivo, el cual asignará a cada participante N° de Postulante de sorteo y se publicará el 2 de septiembre después de las 14 horas.



Quienes son de San Benito, Colonia Avellaneda u Oro Verde pueden anotarse en el sorteo. Los aspirantes deben colocar y/o modificar el domicilio de residencia por el laboral al inscribirse o actualizar los datos en el Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional ingresando en la página web del organismo.



El titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, señaló que "aquellas familias que residan en las localidades de San Benito, Oro Verde o Colonia Avellaneda, que trabajen en la ciudad de Paraná y están interesadas en participar del sorteo, deberán modificar su domicilio por el de su lugar de trabajo, dado que si no lo hacen el sistema interpretará que son de otra localidad distintas a la del sorteo y los excluirá”.