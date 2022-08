Rezaron por la aparición de Juanjo en la multitudinaria misa por San Cayetano

Paraná Fieles pidieron y agradecieron a San Cayetano en multitudinaria celebración

“Juanjo. Todos te seguimos buscando, necesitamos encontrarte”, rezaban los carteles que se vieron este domingo en la nutrida procesión y multitudinaria misa de San Cayetano. Las pancartas fueron llevadas por los familiares del joven pescador e integrantes de la comunidad de Puerto Sánchez para recordar la búsqueda del chico de 20 años, que desapareció en el río Paraná cuando recorría su espinel, el pasado 15 de julio.Familiares del joven pescador marcharon por las calles del barrio San Roque y se sumaron a la misa de San Cayetano, con un solo pedido: la aparición de Juanjo.Mariela, mamá de Juanjo, comentó aque “fue algo muy emocionante, nos apoyó toda la gente de Paraná, todas las familias. La Iglesia estuvo presente en la búsqueda, el arzobispo estuvo en el lugar y nos ayudó un montón. No ha habido novedades aún”.“A la gente le agradecemos por el apoyo, la palabra, la fuerza que nos dan. Estamos todos unidos por la oración. La familia sigue buscando a Juanjo”, dijo.Mariana, por su parte, manifestó que “hace 24 días que no tenemos noticias de Juanjo. Hoy vinimos a la misa a pedirle a San Cayetano por él. Estar acá era muy importante para nosotros”.“Juanjo fue un joven que no tuvo oportunidades, no tuvo otra oportunidad de trabajo. Nosotros no queremos más Juanjos en ninguna parte del río, no queremos ningún otro adolescente o joven que por no tener oportunidades arriesga su vida. Eso le pedimos a San Cayetano hoy, pedimos por todos los chicos, por todos los trabajadores del río, por todos los que los están buscando”, dijo.Agradeció “a la iglesia que nos acompaña desde el primer día, a la gente que con su oración pide por Juanjo. Lo más importante hoy es encontrarlo, traerlo con nosotros. Queremos seguir adelante con las búsquedas hasta encontrarlo. No perdemos la esperanza, no bajaremos los brazos hasta encontrarlo”.Al ver los carteles con la imagen del joven desaparecido entre la multitud, el Arzobispo de Paraná, monseñor Alberto Puiggari, hizo una pausa antes de iniciar la homilía y pidió rezar por Juanjo.“Durante la procesión escuchamos que se habló mucho sobre la familia, la iglesia familia, nosotros somos familia y por eso, quisiera comenzar con una oración por un miembro de nuestra familia de Paraná”, afirmó Puiggari y explicó: “hace un tiempo, un hermano nuestro, un trabajador joven, desapareció trabajando en el río Paraná, mientras buscaba llevar pan a su casa”, contó.“Su familia y sus amigos y la gente de Puerto Sánchez ha demostrado una solidaridad y una fe maravillosa al seguir buscándolo. Por tal motivo, quisiera pedirles a todos ustedes, que nos uniéramos en oración para pedir esa gracia, que el Señor le conceda a los padres y a su familia, poder encontrar a su hijo para darle descanso eterno”, remarcó el arzobispo.Finalmente, monseñor solicitó: “hagamos 30 segundos de silencio para que cada uno, le pueda pedir a San Cayetano esa gracia para este querido hermano nuestro, que seguro está en las manos de Dios, pero que sería un consuelo grande para las familias que pudiera aparecer”, concluyó Puiggari al iniciar la silenciosa oración. Elonce.com