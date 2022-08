"Fantasma de la Escuela Hogar": Filmaron huellas de "manitos" en el piso

Trabajadores encontraron huellas de manos

Video: Fotografiaron el “fantasma de la Escuela Hogar”: el mito sobre esta “aparición”

Un “fantasma” apareció en del Complejo Escuela Hogar de Paraná, según documentaron trabajadores que tomaron una fotografía.El director dio cuenta de otro suceso que ocurrió en el 2020, en plena pandemia, cuando trabajadores encontraron huellas de niños.Al respecto, Guido Millán González, empleado del establecimiento, contó aque “nosotros limpiamos el pasillo, lo baldeamos y enceramos. Una de las chicas cerró ese sector con llave a las 13 y recién se abrió al otro día a las 7 am”.Cuando abrieron la puerta para ingresar a esa zona se encontraron con huellas de manos en el piso. “Eran manitos de una criatura de cuatro o cinco años. No había huellas de pies, solo manitos. Es como que alguien caminó con las manos. Tocamos y era como un aceite, el piso estaba sucio, es como si alguien tocó con las manos húmedas y llenas de tierra”, relató.Comentó que las huellas “iniciaban en la pared y hacían un circuito que terminaba en la cocina. Hace muchos años cuando funcionaba el hospital ese lugar era la morgue. En la cocina se perdía el rastro. En ningún momento se veían huellas de pies, no sabemos cómo caminó hasta la cocina.”.Aseguró que comentaron lo ocurrido a otras personas que trabajan en el complejo y les informaron que “hace varios años se perdieron dos nenitos. Nunca se los encontró. Parece que cada tanto hay gente que los ve. Nosotros nos quedamos con esa idea”.Gran cantidad de personas aseguran haber visto distintos hechos paranormales dentro del Complejo Eva Perón.Mariela Emeri, comentó que “mi nene va a la escuela Nº 5 Ruiz Moreno, que está en el Complejo de la Escuela Hogar. En el patio un día hicieron un acto, ni viento había y unas de las hamacas se movía sola. A eso lo vi yo y otras mamás. Quedamos en shock”.Marta Iusim, por su parte, dijo que “esto pasa hace años. Siempre existió esa mujer que fue fotografiada, va y viene por pasillos, cocina, aulas y patio. Se corren los bancos, sillas, muebles. No es novedad. Varias personas que trabajaron ahí lo vivieron y va a seguir. Por el sótano también hay cosas. Son almas a las que se les quedaron cosas y no se quieren ir de su lugar”.Matias Manavella, relató que “mi papá hace unos años atrás fue panadero del complejo y siempre se escuchaban ruidos en los pasillos de madrugada o se apagaba la luz”.Por su parte, Exequiel Vázquez contó que trabaja en el lugar y ratificó que “se ven cosas”.Matías, en tanto, comentó su experiencia siendo guardia de distintos establecimientos. “Fui guardia, estuve en lugares que de seguro no querrás estar (de madrugada y solo con la luz de tu linterna, por ejemplo), dentro o fuera de un establecimiento... vi y escuché cosas de las que la gente se ríe, pero aprendí que los que menos quieren creer son los que más miedo tienen. Ver para creer, nadie está exento”.