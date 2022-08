Fotografiaron el “fantasma de la Escuela Hogar”: el mito sobre esta “aparición”

, según documentaron trabajadores que. La extraña presencia sorprendió a quienes estaban haciendo tortas fritas.El director del establecimiento, Marcelo Cardozo, indicó aque “es la imagen de una persona que supuestamente está dentro del complejo, que transita cotidianamente por acá.y de quienes vienen a alojarse circunstancialmente”, confirmó.Precisó que “”. Una persona”.Acotó que “el mito circula dentro del complejo, que es un edificio muy antiguo.”.Recordó que “este espacio en su momento fue usado por el Hospital San Roque en la época de la poliomielitis. Era sala de internación, había sala de Terapia Intensiva y Morgue.. Y, circunstancialmente, ocurren estos hechos”.Cardozo admitió que es “reacio” a creer en estas cuestiones, pero que “estas evidencias empíricas”, le generan dudas.Y dio cuenta de. “Nosotros no usábamos este espacio y vinieron a limpiar, pasó una semana que nadie quedó por acá” y se encontraron con las marcas. “Me generó cierta sensación de escalofríos”, reconoció.Además, dio cuenta de que “los serenos no quieren circular solos por los pasillos. Hay muchos ruidos de puertas, cañerías que generan incertidumbre”.“No creía, que pudiera pasar esto, pero estas situaciones me han generado cierta inquietud”, completó el director del Complejo Escuela Hogar.