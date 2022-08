“Pocas unidades y mal servicio”: opiniones tras la suba del boleto de colectivo

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná aprobó un nuevo aumento del cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros de Paraná, que lleva el costo de la tarifa plana de 57,80 a 72 pesos, lo que representa un aumento del 24%.“Espero la línea 20 hace más de 15 minutos, hace un ratito pasó una unidad llena y nos dejó”, expresó una mujer a Elonce y destacó que “necesitamos más frecuencias, si el boleto aumentaría pero el servicio sería bueno a nadie le molestaría pagar”.“A los colectivos los utilizamos por necesidad porque el remis está muy caro, necesitamos un buen servicio sobre todo en los horarios picos”, sentenció.“No sabía que el boleto iba a aumentar, el servicio no es muy bueno hay que mejorar frecuencias, y agregar más unidades, viajamos incomodos porque las unidades están repletas todo el tiempo”, manifestó una usuaria de colectivo. Además, destacó que se esperan al menos 15 minutos todos los días.En tanto, una usuaria de la línea 4 destacó que “la frecuencia deja mucho que desear, se esperan más de 25 minutos, las paradas se llenan y a veces nos deja plantados, es bastante caro el boleto porque en total se gastan como 4.000 pesos”.“Uso el colectivo para ir al trabajo y a la facultad, entonces que aumente el boleto repercute mucho en la economía”, mencionó un joven al resaltar que “deberían cumplir los horarios de circulación, la aplicación anda mal y todo se acumula”.“He llegado a esperar dos horas el colectivo un fin de semana, es tremendo de 12 a 14 horas el colectivo no pasa, tengo que volver caminando desde mi trabajo hasta mi casa”, sentenció una vecina.“Algunos colectivos están bien, otros no y debería haber más unidades, muchas veces los colectivos pasan llenos y nos dejan, estamos medios resignados con las subas y el mal servicio, es todo un combo”, expresó una joven.“Se espera una media hora el colectivo, el servicio es malo, viajamos como animales y nos llevan por cualquier lado”, apuntó una mujer.“Lamentablemente los perjudicados siempre somos los usuarios, hay líneas muy precarias, con pocas unidades y mucho tiempo de espera, muchas veces el colectivo pasa lleno y nos deja, faltan refuerzos en las horas picos”, dijo una mujer al resaltar que “estamos resignados, hay pasajeros que viven muy lejos de su trabajo y la única opción es el colectivo”.Además, precisó que “está bien que aumente el boleto porque todo sube, pero tiene que mejorar el servicio; porque es un boleto caro en relación al servicio precario”.